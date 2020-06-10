Рыбаки-любители получат возможность продажи излишков улова на законных основаниях - Илья ШестаковМинвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики с 2021 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.20 19:30

Новую ледовую арену обещают открыть в феврале

В новом году свои двери распахнет новая ледовая арена «Метеор». Более половины всех работ уже выполнены. Новый комплекс подойдёт и для семейного досуга, и для тренировок спортсменов.

В новую ледовую арену на улице Орликовой уже можно зайти и даже представить, каким  будет убранство, ведь рабочие вовсю трудятся над отделкой  внутренних помещений. На месте, где сейчас стоят гости из администрации Мурманска и горсовета, будут идти горячие хоккейные сражения, на площадке  оттачивать навыки предстоит и фигуристкам, а вокруг поля наверняка установят трибуны. Немаловажно организовать к новому комплексу подъезд, чем сейчас занимаются строители.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Самое важное - это обеспечить безопасность всех: и тех, кто сюда будет продвигаться на частном транспорте, на автобусах, и участникам движения, так скажем, которые двигаются по городу. Понятно, что мы не должны создать очередную точку напряжённости в нашей транспортной городской схеме».

Комплекс «Метеор» создаётся совместными усилиями муниципалитета и частной организации. Ледовая арена будет работать с утра и до глубокой ночи.

Детьми займутся квалифицированные тренеры-преподаватели.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Штатное расписание мы сейчас обсуждаем, потому что, с одной стороны, необходимо, чтобы мурманчане, прежде всего, наши дети получили возможность заниматься с квалифицированными специалистами. С другой стороны, поскольку этот объект будет финансироваться из бюджета, то мы не заинтересованы в раздутии штата».

В спорткомплексе «Метеор» также будут организованы массовые катания  для всех желающих. 

Уже в феврале следующего года он примет первых посетителей. Тем не менее, власти не исключают, что откроют арену раньше, если специалисты сумеют завершить работы, опережая график.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире07:30Новости. Информационная программа (12+)08:00«Международные новости». Информационная программа (12+)08:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - реальный эффективный курс рубля за пять месяцев снизился на 7,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 57 копеек, доллар теряет почти 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Мурманской области и глава «Газпром энергохолдинга» проверили работу Серебрянских ГЭС в период паводка-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Скоро выборы - законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесён в Госдуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 877 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика