Новую ледовую арену обещают открыть в феврале

В новом году свои двери распахнет новая ледовая арена «Метеор». Более половины всех работ уже выполнены. Новый комплекс подойдёт и для семейного досуга, и для тренировок спортсменов.

В новую ледовую арену на улице Орликовой уже можно зайти и даже представить, каким будет убранство, ведь рабочие вовсю трудятся над отделкой внутренних помещений. На месте, где сейчас стоят гости из администрации Мурманска и горсовета, будут идти горячие хоккейные сражения, на площадке оттачивать навыки предстоит и фигуристкам, а вокруг поля наверняка установят трибуны. Немаловажно организовать к новому комплексу подъезд, чем сейчас занимаются строители.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Самое важное - это обеспечить безопасность всех: и тех, кто сюда будет продвигаться на частном транспорте, на автобусах, и участникам движения, так скажем, которые двигаются по городу. Понятно, что мы не должны создать очередную точку напряжённости в нашей транспортной городской схеме».

Комплекс «Метеор» создаётся совместными усилиями муниципалитета и частной организации. Ледовая арена будет работать с утра и до глубокой ночи.

Детьми займутся квалифицированные тренеры-преподаватели.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Штатное расписание мы сейчас обсуждаем, потому что, с одной стороны, необходимо, чтобы мурманчане, прежде всего, наши дети получили возможность заниматься с квалифицированными специалистами. С другой стороны, поскольку этот объект будет финансироваться из бюджета, то мы не заинтересованы в раздутии штата».

В спорткомплексе «Метеор» также будут организованы массовые катания для всех желающих.

Уже в феврале следующего года он примет первых посетителей. Тем не менее, власти не исключают, что откроют арену раньше, если специалисты сумеют завершить работы, опережая график.