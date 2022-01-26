Новую мазутную котельную в населенном пункте Ёнский пришлось налаживать

Процесс перехода с одного источника теплоснабжения на другой потребовал изменения гидравлического режима и консервации старых тепловых сетей. Было отключено от системы 4 км сетей.

В последние дни жителям посёлка Ёнский часто приходилось открывать вентили кранов для того, чтобы спустить воду и сделать уникальные фотографии для соцсетей. Часть из них даже перекочевала на страницу депутата облдумы коммуниста Клементьева. Но похоже теперь ни жителям посёлка, ни политику больше демонстрировать будет нечего. Вода течёт из крана самая обычная, многие даже признаются, что успели принять ванну.

Григорий Воловод, житель нп. Ёнский: «Сейчас вода намного лучше стала: чистая, не ржавая и не холодная. Горячая и отопление лучше стало намного- намного лучше. Я не знаю, вот она просто пошла чистая и всё».

Если в момент переключения с одной котельной на другую жители почувствовали какой-то дискомфорт, то связан он был исключительно с необходимостью консервации старых сетей и изменением гидравлических режимов, утверждают ресурсники.

Михаил Моисеев, заместитель главного инженера филиала АО « МЭС» «Кандалакшская теплосеть»: «В настоящий момент все проведенные мероприятия привели к тому, что система стабилизировалась, параметры горячего водоснабжения соответствуют нормативным. Мы даём необходимый ресурс соответствующего качества. Насколько я знаю, приезжали представители муниципалитета, общались с жителями. В настоящий момент мы работает на расчётных параметрах, замечаний к нам нет».

Накануне в Ёнский действительно приезжал глава района, но к тому времени температура в квартире четы Дидковских поднялся даже выше обычных показателей.

Светлана Дидковская, жительница нп. Ёнский: «Сегодня хорошо было вообще, 23 градуса. С водой я не знаю, только смотрю в интернете, что соседи пишут о том, что она ржавая. А мы постоянно пользуемся водонагревателем, нас это не касается, у нас постоянно чистая вода».

И хотя причин для обращений нет, люди с опаской воспринимают любые перемены. Старая мазутная котельная их вполне устраивала. Она была мощной и защищала их от самых лютых морозов, говорят старожилы.

Виктор Дидковский, житель нп. Ёнский: «На улице сейчас 0 градусов, так не мерзнем. А будет 25, так вот не знаем, как она будет тянуть эта котельная».

В настоящий момент котельная в Ёнском работает на расчётных параметрах и выдает заданную мощность на посёлок. Как функционирует оборудование следят с помощью единой систем автоматизации и диспетчеризации.

Антон Фатулаев, мастер по ремонту оборудования КИПиА филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»: «Мы видим параметры работы котлов, температуру наружного воздуха, параметры выдачи по теплосети и по горячему водоснабжению».

На своей страничке «ВКонтакте» ресусрники уже принесли извинения потребителям за доставленные неудобства и обещали принять все меры по обеспечению бесперебойного и качественного теплоснабжения посёлка. Но спасибо в карман не положишь, поэтому сейчас рассматривается вопрос автоматического перерасчёта потребителям.