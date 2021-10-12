Новую школьную столовую посетили депутаты

В новом учебном году школы Мурманска продолжают модернизироваться по программе «Arctic schools». В этот раз представители власти посетили прогимназию №40, где была полностью переделана школьная столовая.

Прогимназия №40 стала первым учебным заведением для многих маленьких северян. В этом году здесь выиграли грант по программе «Arctic schools», благодаря чему дети в одном из корпусов получили новую столовую. Помещения были полностью переделаны, включая пищеблок.

Среди нововведений – потолок со светодиодной системой освещения, выровненные стены и современная мебель. Новое школьное пространство организовано с оглядкой на детей: на выходе из столовой стоит устройство, с помощью которого ребята могут оценить качество школьных блюд. Результаты ремонта произвели благоприятное впечатление и на педагогов из других школ.

Средства, выделенные на обновление, составили чуть менее 3 миллионов рублей. Но сороковая прогимназия – не единственное учебное заведение, выигравшее грант. В этом году в проекте «Arctic schools» участвуют 14 школ, в которых каждый ученик или родитель может внести свой вклад в будущий облик школы.

Евгений Никора, депутат Мурманской областной Думы: «Если взять все 14 грантов, то у нас практически в каждом общеобразовательном учреждении дети принимали участие в разработке проектов. Это касается и цветовой гаммы, и удобства, и функциональности, и потребности».

Помимо программы «Arctic schools» школы и детские сады Заполярья участвуют в программе «Тёплое окно».