ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей ЗгазинскийДТП на трассе Р 21 «Кола» вывело из строя несколько высокопоставленных офицеров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»20.09.17 19:30

Новые артисты и новые спектакли ждут юных зрителей в Мурманском областном театре кукол

И снова здравствуйте! После летних каникул коллектив Мурманского областного театра кукол открывает юбилейный 85-й сезон. Какие спектакли ждут северян в этом году? Какие изменения и новшества произошли за время перерыва? Об этом узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

23 сентября самый сказочный театр Заполярья вновь открывает свои двери для мурманчан. Юбилейный 85-й сезон обещает быть насыщенным и интересным. Зрителям покажут и уже знакомые спектакли, и премьеры. Для самых маленьких готовят два новых представления, на постановку которых приедут знаменитые московские и питерские режиссеры Влад Костин и Петр Васильев.

- На Новый год буду показаны спектакли «Умка», - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол. Все знают эту сказку. Покажем и спектакль «Как Дед Мороз на свет появился?». Мы ещё думаем, какое же название нам сделать? Например, «Как родился Дед Мороз», «Как Дед Мороз на свет появился». Будет интересно.

В середине октября труппа театра посетит международный фестиваль «В гостях у Мойдыся», который пройдёт в Сыктывкаре, где покажет спектакль «Сказки бабушки Зимы».

После Нового года начнётся подготовка к другим работам. С режиссерским дебютом выступит актер театра Дмитрий Шишанов, поставив спектакль «Ангелочек». Помимо знакомых зрителям артистов, в этом году театр пополнился и новыми кадрами. Выпускницы Саратовского театрального института ради работы переехали в Мурманск буквально пару недель назад, но уже активно готовятся к спектаклям. «Так случилось, что приехали к нам в Саратов хорошие люди - директор мурманского театра рассказал подробно, какие прелести есть в Мурманске, какие прелести есть в этом театре, - рассказывает Дарья Захарова, актриса Мурманского областного театра кукол. - Как это интересно,  как это может быть полезно для нас и для них. Мы решили, а почему бы и нет! Мурманск – это здорово!»

- Моя мама после института в своё время уехала тоже очень далеко - в Сибирь, на Алтай, поэтому мне тоже захотелось приключений, захотелось увидеть мир, - поделилась своим решением о переезде на Север Софья Гондаренко, актриса Мурманского областного театра кукол.

Вместе с открытием сезона театр вновь запускает конкурс «Золотой муравей». Маленькие зрители, посещая спектакли, собирают билеты в яркие конверты. По окончанию сезона определятся самые активные театралы. Они и получат фигурку золотого муравья. Билеты на спектакли уже сейчас можно приобрести в кассе театра.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты флотской столицы выберут главу ЗАТО г.Североморск из Владимира Евменькова и Тимура Лапина
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 722 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Официально
20.09.17 16:20
Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Министр пояснил, что МЧС об этом знало бы, и отметил, что ведомство считает волну
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Маргарита
20.09.17 11:36
Я отмечаю, что качество овощей и фруктов в магазинах становится всё хуже и хуже, а цены не сильно и падают.
Комментарий к новости:Импортозамещение продовольственных товаров - тенденция неустойчива
Василий
19.09.17 20:23
РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиТрёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют-PRO ВалютуКурс евро подрос почти на 9 копеек, доллара – почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика