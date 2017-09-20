Новые артисты и новые спектакли ждут юных зрителей в Мурманском областном театре кукол

И снова здравствуйте! После летних каникул коллектив Мурманского областного театра кукол открывает юбилейный 85-й сезон. Какие спектакли ждут северян в этом году? Какие изменения и новшества произошли за время перерыва? Об этом узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

23 сентября самый сказочный театр Заполярья вновь открывает свои двери для мурманчан. Юбилейный 85-й сезон обещает быть насыщенным и интересным. Зрителям покажут и уже знакомые спектакли, и премьеры. Для самых маленьких готовят два новых представления, на постановку которых приедут знаменитые московские и питерские режиссеры Влад Костин и Петр Васильев.

- На Новый год буду показаны спектакли «Умка», - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол. Все знают эту сказку. Покажем и спектакль «Как Дед Мороз на свет появился?». Мы ещё думаем, какое же название нам сделать? Например, «Как родился Дед Мороз», «Как Дед Мороз на свет появился». Будет интересно.

В середине октября труппа театра посетит международный фестиваль «В гостях у Мойдыся», который пройдёт в Сыктывкаре, где покажет спектакль «Сказки бабушки Зимы».

После Нового года начнётся подготовка к другим работам. С режиссерским дебютом выступит актер театра Дмитрий Шишанов, поставив спектакль «Ангелочек». Помимо знакомых зрителям артистов, в этом году театр пополнился и новыми кадрами. Выпускницы Саратовского театрального института ради работы переехали в Мурманск буквально пару недель назад, но уже активно готовятся к спектаклям. «Так случилось, что приехали к нам в Саратов хорошие люди - директор мурманского театра рассказал подробно, какие прелести есть в Мурманске, какие прелести есть в этом театре, - рассказывает Дарья Захарова, актриса Мурманского областного театра кукол. - Как это интересно, как это может быть полезно для нас и для них. Мы решили, а почему бы и нет! Мурманск – это здорово!»

- Моя мама после института в своё время уехала тоже очень далеко - в Сибирь, на Алтай, поэтому мне тоже захотелось приключений, захотелось увидеть мир, - поделилась своим решением о переезде на Север Софья Гондаренко, актриса Мурманского областного театра кукол.

Вместе с открытием сезона театр вновь запускает конкурс «Золотой муравей». Маленькие зрители, посещая спектакли, собирают билеты в яркие конверты. По окончанию сезона определятся самые активные театралы. Они и получат фигурку золотого муравья. Билеты на спектакли уже сейчас можно приобрести в кассе театра.