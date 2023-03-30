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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.23 19:30

Новые атомные ледоколы «Росатомфлота» назовут «Камчатка» и «Сахалин»

Эти названия получат пятый и шестой серийные универсальные атомные ледоколы нового проекта.

Исторически сложилось, что названия атомных ледоколов выбирались из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяли имена легендарных советских атомоходов. Но сейчас границы, соединяющего западную часть страны с Дальним Востоком расширяются.

К 2030 году «Атомфлоту» необходимо обеспечить увеличение грузопотока в акватории Севморпути до 150 млн тонн. К этому времени значительно обновится флот, а из атомных ледоколов предыдущих проектов останется только «50 лет Победы».

Согласно плану в эксплуатации, будет 7 атомных и четыре неатомных ледокола, а также головной атомоход «Россия».

Закладка «Камчатки» запланирована на май 2024 года, а «Сахалина» - на осень 2025-го. В настоящее время в Санкт-Петербурге ведётся строительство ещё двух универсальных атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка».

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