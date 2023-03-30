Новые атомные ледоколы «Росатомфлота» назовут «Камчатка» и «Сахалин»
Исторически сложилось, что названия атомных ледоколов выбирались из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяли имена легендарных советских атомоходов. Но сейчас границы, соединяющего западную часть страны с Дальним Востоком расширяются.
К 2030 году «Атомфлоту» необходимо обеспечить увеличение грузопотока в акватории Севморпути до 150 млн тонн. К этому времени значительно обновится флот, а из атомных ледоколов предыдущих проектов останется только «50 лет Победы».
Согласно плану в эксплуатации, будет 7 атомных и четыре неатомных ледокола, а также головной атомоход «Россия».
Закладка «Камчатки» запланирована на май 2024 года, а «Сахалина» - на осень 2025-го. В настоящее время в Санкт-Петербурге ведётся строительство ещё двух универсальных атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка».