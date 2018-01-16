Новые автобусы для школьников региона

«Мы поставили перед собой задачу обновить парк школьных автобусов. Проект будет продолжен в 2018 году. В этом году планируется приобретение не менее семи школьных автобусов», – сообщила сегодня Марина Ковтун во время церемонии передачи представителям Апатитов, Ковдорского и Кольского районов, а также Кандалакшской коррекционной школы ключей от четырёх новых школьных автобусов, поставленных в Мурманскую область в соответствии с распоряжением правительства РФ.

Автобусы марки «Форд Транзит» вместимостью 22 места (21 ребёнок и сопровождающий) соответствуют всем современным требованиями в области обеспечения безопасности при перевозках детей, в том числе имеют желтую окраску кузова и специальные надписи «Дети». Машины оборудованы антиблокировочной системой, системой курсовой устойчивости, системами, препятствующими движению при открытых дверях, тахографом, системой спутниковой навигации «Эра-Глонасс», аптечками и огнетушителями.

Напомним, в Мурманской области перевозка детей от мест жительства до мест обучения и обратно осуществляется в 13 муниципальных образованиях. По 52 маршрутам с использованием 46 школьных автобусов ежедневно перевозится более 1800 детей.