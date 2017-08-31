Новые автобусы приседают перед пассажирами

На дорогах Мурманска ожидается пополнение. Прямиком из Белоруссии прибыли три новых высокотехнологичных автобуса. «МАЗы» выйдут на маршруты уже в пятницу.

Комфортное проживание в городе невозможно без качественного транспортного сообщения. Сейчас в столице Заполярья единственным перевозчиком пассажиров является АО «Электротранспорт». С 2014 года предприятие ведает и троллейбусами, и автобусами. Последние, доставшиеся от обанкротившейся Автоколонны 1118, постепенно начали приходить в негодность. Заменить старые машины на дорогах предстоит новобранцам – трём «МАЗам» из Белоруссии. Автобусы сконструированы и изготовлены специально для работы в Мурманске. «Они очень хороши для маломобильных групп населения,- отмечает Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». - Они хорошо зарекомендовали себя во время эксплуатации условиях Крайнего Севера».

Помимо уже привычных удобств, эти машины отличаются своей экологичностью, комфортом, но, в первую очередь, безопасностью. Так же эти машины предусмотрены и для маломобильных групп населения. Есть кнопка вызова водителя и специальный пандус. Помимо этого, автобус может в прямом смысле наклониться набок, чтобы человек в инвалидной коляске смог заехать в салон, прилагая меньше усилий. «В этих автобусах учтены все, так скажем, пожелания предприятия и пассажиров, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Они полностью оборудованы для людей с ограниченными возможностями, вплоть до того, что автобус может наклониться перед пассажиром и принять его к себе в салон».

Всего на вооружении у предприятия находится 108 автобусов, а их услугами ежедневно пользуются 150 тысяч человек. Новые «МАЗы» выйдут на свои маршруты уже в эту пятницу. Но в замене нуждаются ещё порядка 30 единиц техники. В АО «Электротранспорт» заверяют, если все пойдёт по плану, то за три года старые машины будут полностью заменены на самые новые и комфортные.