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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.21 19:30

Новые автобусы скоро появятся на дорогах Мурманска

Автопарк АО «Электротранспорт» пополнился четырьмя новыми автобусами производства Минского автомобильного завода. Низкопольные машины адаптированы для маломобильных пассажиров, оборудованы устройством наклона кузова, местом для безопасного размещения инвалидной коляски.

– Поступившие автобусы проходят проверку и скоро выйдут на маршрутные линии, – рассказал Сергей Коробков. – Машины белорусского производителя с немецким двигателем оборудованы системами оповещения пассажиров, навигации и непрерывной связью водитель-диспетчер. Также в дальнейшем планируется появление троллейбуса с новым дизайном.

АО «Электротранспорт» ведет планомерную работу по подготовке новых кадров. Предприятие сотрудничает со строительным колледжем имени Н.Е. Момота, Индустриальным колледжем, Кольским транспортным колледжем. В конце прошлого года был подписан договор с Мурманским Арктическим Государственным университетом. Студенты этого учебного заведения уже проходят практику на предприятии. На прошлой неделе подобное соглашение о сотрудничестве подписано и с Мурманским Государственным техническим университетом.

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