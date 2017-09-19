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День за днём с «Арктик-ТВ»19.09.17 19:30

Новые депутаты и новые почётные граждане – Совет депутатов Мурманска вернулся с летних каникул

На первом после летних каникул заседании горсовета Мурманска депутаты встречали трёх новых коллег, обсудили рекордное число вопросов. В повестке дня 34 пункта, главные из них касались изменения устава города, инвестиционного климата  и благоустройства города.

Заседание в новом составе. Напомним, недавно в Мурманске состоялись довыборы в местный Совет депутатов. После объявления результатов голосования - три пустующих кресла в Мурманском горсовете заняли директор  школы № 5 Ирина Ускова, руководитель муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова и мурманчанин Антон Набатов. Первые две кандидатуры жителям областного центра более чем знакомы, а вот самый молодой в заксобрании депутат Набатов – человек, буквально, взявшийся ни откуда.

- Сюда мы пришли, чтобы работать,  - говорит Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Работать на благо города населения в целом. Эмоции до конца не осознаны, что-то новое. Я думаю, всё получится, будем работать, главное приносить пользу!

Новый член Совета на своем участке набрал около семисот голосов избирателей. Наряду с остальными победителями избирательной гонки он получил удостоверение и значок депутата. Молодой человек, который по данным избиркома работает курьером, обещал вникнуть во все сферы политической жизни города. Вникать надо быстро, уже на первом заседании в повестке – 34 вопроса.

- Сегодня начинается новый политический сезон, это важно. Вопросов очень много. На моей памяти, чтобы 34 вопроса рассматривалось во время одного заседания, я такого практически не помню, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Но все  вопросы действительно важные.

Депутаты приведут в соответствие с нормами действующего законодательства устав города. Несколько пунктов повестки дня касаются вопросов землепользования. Инвесторы из Мурманска хотят построить на территории областного центра фабрики по переработке рыбы, задача властей поспособствовать этому процессу. С рыбопромысловой отраслью связан и один из жителей столицы Заполярья, которому на Совете было решено присвоить звание «Почётный гражданин города-героя».

- Сегодня мы будем рассматривать вопрос  о присвоении почётного звания  «Почётный гражданин города-героя Мурманска». Это два уважаемых гражданина, эти кандидатуры  были рассмотрены на заседании комиссии.  У представителей комиссии вопросов не возникло – достойные граждане, достойные этого почётного звания, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Список почетных граждан пополнят рыбопромышленник Михаил Рябчевский и преподаватель МГТУ Владимир Гроховский - люди, сделавшие Мурманск лучше.

Ещё один важный вопрос в повестке дня  касался совершенствования правил благоустройства. Эти изменения необходимы, чтобы муниципалитет смог успешнее интегрироваться в федеральную программу «Комфортная городская среда». 

 

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