Новые депутаты ЗАТО Александровск выбрали старого председателя

В ЗАТО Александровск состоялось первое после выборов заседание обновленного Совета депутатов. Народным избранникам предстояло определиться с кандидатурой председателя законотворческого органа. Хватало в повестке и других вопросов.

В Совете депутатов ЗАТО Александровск состоялось первое заседание. Нынешний состав законотворческого органа стал четвёртым. При этом он обновился на 70 процентов. Так что многим участникам ещё плотно предстоит вникать в работу.

Ирина Козинец, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Большое число людей поверили в меня и отдали свои голоса. Мир мы не перевернём за эти пять лет, но если кому-то немножко поможем, то в этом и будет большая польза».

Новичкам обещают помочь опытные коллеги по цеху.

Работать депутатам предстоит в тесном сотрудничестве с представителями местной и региональной исполнительной власти, так и ориентироваться на коллег депутатов из областной Думы.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Хочу поздравить всех, кто победил на выборах… Они прошли спокойно. Уверен, что все кандидаты достойные. Могу пожелать Совету только продуктивной работы на благо жителей ЗАТО Александровск».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Предыдущий состав Совета депутатов третьего созыва проработал хорошо… Этот созыв должен продолжить начатое и продолжить нарастающими темпами».

В ближайшее время депутатам большого ЗАТО предстоит определиться с составом постоянных комиссий. А пока участники заседания путем открытого голосования выбрали председателя. Сложил полномочия и снова возглавил орган Александр Хвостенко.