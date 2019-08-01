Новые детские площадки и спортивные объекты появляются в Мурманске

За последние годы в Мурманске созданы, отремонтированы и реконструированы 136 детских и спортивных площадок. В 2019 году этот список пополнится ещё 15-ю такими объектами и двумя футбольными полями. Среди них и многофункциональная территория для занятий спортом мурманчан разных возрастов, которая скоро откроется во дворе гимназии № 8.

Этот участок пришкольной территории мурманской гимназии в течение многих лет никак не использовался, заброшенное строение, служившее когда-то теплицей, заросло травой. С началом нового учебного года образовательное учреждение отметит полувековой юбилей. Вместе с этим праздником ещё один – открытие новой многофункциональной спортивно-досуговой территории на месте пришкольного пустыря.

«В городе продолжается системная работа по созданию зон благоустройства шаговой доступности, - говорит Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Они создаются возле школ, чтобы за ними можно было ухаживать, поддерживать должный уровень порядка: убирать, чистить, освещать. Сюда открыт доступ для всех жителей микрорайона».

Сдача нового объекта планируется 20 августа. Работы ведутся под контролем городской администрации и депутатов горсовета. План благоустройства создавался в соответствии с пожеланиями жителей микрорайона и учитывает интересы мурманчан разных возрастов.

«Это полноразмерная детская площадка, где есть стенка для скалолазания, спортивные тренажёры для маленьких детей, игровая площадка, где будет волейбол и баскетбол, уличные тренажёры, - рассказывает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Вся территория будет открыта для жильцов из близлежащих домов».

На этом преобразования в этой части города не закончатся. Уже будущей осенью на пересечении улиц Гвардейская и Полярные Зори появится крупный, многофункциональный спортивный стадион. Запланирован этот объект давно, он также сменит старый, давно не пригодный для занятий спортом. Но начать работы пока не позволяет движение крупной техники к строящемуся неподалеку зданию областного суда.

«Сегодня мы уже с ними практически обо всём договорились, - сообщил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - На земляные работы мы выйдем в конце этого года - в сентябре-октябре мы уже начнём планировку площадки под поле, беговые дорожки, площадки для тренажёров».

При строительстве этого полномасштабного стадиона также приоритетным остаётся мнение мурманчан. Внести свои предложения и дополнить этот проект можно будет, в том числе, в единый день голосования 8 сентября.

Для сбора предложений в письменном виде на избирательных участках будут предусмотрены отдельные урны.