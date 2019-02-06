«Новые формы управления» - надёжный помощник в решении коммунальных проблем

Подъезд на улице Орликовой не узнать! Впервые за долгое время управляющая компания сделала в нём ремонт. Это произошло благодаря усилиям инициативных жителей и организации «Новые формы управления».

Ремонт в подъезде не может не радовать его жителей, но, чтобы добиться от управляющей компании выполнения полагающихся работ, пришлось постараться, ведь добровольно выполнять обязательства они отказывались, а парадная не видела маляров с 1988 года. На общем собрании собственники решили объединить усилия и коллективно обратились за помощью в казённое учреждение «Новые формы управления». Результат не заставил себя долго ждать.

- Весь подъезд был загажен, - рассказывает Игорь Ворожба.

Учреждение «Новые формы управления» помогает жителям, которые столкнулись со схожей ситуации, в решении их проблем. Специалисты консультируют не только на этапе сбора и составлении необходимой документации, но и контролируют выполнение надлежащих обязательств перед собственниками квартир.

- За год была оказана помощь в 300 случаях: ремонт оборудования, заделка швов, ремонт подъездов, в перерасчётах ЖКУ, - рассказывает Александр Раев, и.о. директора МКУ «Новые формы управления».

Регулярная работа по контролю деятельности управляющих компаний даёт свои результаты, основная часть нарушений устраняется. Ослаблять контроль ни в коем случае нельзя, главная цель их деятельности - заставить работать коммунальщиков.

- Представители «Новых форм управления» совместно с управляющими компаниями выходят на место, выявляют недостатки, - рассказывает Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Если коммунальщики не реагирует, то тогда мы идём в суд и заставляем через приставов исполнять их свои обязательства.

Мурманчане могут обратиться в «Новые формы управления» при невыполнении управляющей компанией тех работ, которые она обязана выполнять согласно договору обслуживания. Муниципальное учреждение находится по адресу: г.Мурманск, Кольский просп., 129/1. Юридическая помощь по составлению и оформлению исков предоставляется бесплатно.