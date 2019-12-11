«Новые формы управления» помогут северянам наладить работу с управляющими компаниями

Новенькие почтовые ящики, свежеокрашенные стены и чистота. Жильцам одного из Мурманских домов удалось заставить управляющую компанию сделать ремонт в подъезде. Помогли в этом специалисты «Новых форм управления».

Жильцы дома № 11 по улице Морской давно требовали от управляющей компании отремонтировать один из подъездов. Самостоятельно результата добиться они не смогли, поэтому обратились за помощью к специалистам «Новых форм управления». Специалисты учреждения жильцов поддержали и помогли составить исковое заявление в суд.

Решения судебной инстанции коммунальщики ждать не стали и оперативно отремонтировали подъезд. Теперь он радует северян свежеокрашенными стенами и побеленным потолком, вместо старых окон появились пластиковые стеклопакеты, а на стенах - новые почтовые ящики. Тем не менее, это, скорее всего, исключение из правил. Обращения и просьбы о помощи в «Новые формы управления» поступают регулярно.

«В среднем в месяц мы готовим 10-15 исков. В течение года получается 120-150. Но это только те, которые мы сами подаём, от лица администрации для защиты прав потребителей, - отмечает Александр Раев, исполняющий обязанности директора «НФУ». - Есть сотни исков, которые мы готовим непосредственно для граждан. Мы им разъясняем порядок, сообщаем что госпошлину платить не надо. Гражданин также может прийти в суд. Суд настроен к потребителям всегда лояльно. Доказывать свою невиновность должна именно управляющая организация. Человеку достаточно просто предоставить факты неисполнения работ».