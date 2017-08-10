Новые идеи для новых автобусов большого ЗАТО

Снежногорское автотранспортное предприятие продолжает удивлять александровцев. Уже в прошлом году на дорогах большого ЗАТО можно было заметить автобусы с необычной раскраской. Сначала на линию вышли машины с символикой городов ЗАТО Александровск, позже к ним присоединились «вязанные» собратья. Особняком стоит «Димкин» автобус - в честь победителя конкурса. Теперь в парке вновь пополнение.

Идею директора АТП в своё время поддержало руководство муниципалитета. С творческой инициативой подтянулись и работники предприятия. Автора нынешнего проекта Сергея Худика за глаза в коллективе уже прозвали «Маэстро».

- Этот фильм уже давно разобран на цитаты, которые также присутствуют на бортах автобуса, сложнее было с изображениями, так как картина снята 40 с лишним лет назад, рассказывает Сергей Худик, работник Снежногоского АТП, автор идеи. - Помогли специалисты-дизайнеры, прониклись идеей, к заказу подошли с душой. Результат говорит сам за себя. Хочется ещё раз пересмотреть знаменитый фильм. К слову, прежде на дальних рейсах в салонах устанавливали телевизор, чтобы пассажиры могли скоротать время в поездке. Может, есть смысл вернуться к ней. Подборку фильмов определит сам автобус.

На предприятии уже думают над следующим проектом, скорее всего, он будет посвящён подводникам. К примеру, «Командир счастливой Щуки», чем не сюжет. И снимался он тут же неподалёку и специфике ЗАТО соответствует.

Обновлённый автобус должен стать визитной карточкой Александровска. Будет выполнять рейсы до областного центра и на заказ.