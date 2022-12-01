Новые инициативы: депутат Госдумы Татьяна Кусайко встретилась с министром здравоохранении области Дмитрием Панычев

Участники обсудили тему повышения качества оказания медицинской помощи в регионе.

Речь шла о реализации проекта «АллергоДесант+», в раках которого бригады врачей узкой специализации выезжали для проведения приёмов в отдалённые районы Заполярья.

В стенах областного Минздрава они обсудили вопросы реализации значимого проекта по раннему выявлению одного из видов рака. Инициатива может быть реализована на крупнейших предприятиях региона уже в будущем году.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Согласованы возможности проведения скринингового обследования на колоректальный рак. Сейчас мы обговорим некоторые возможности, чтобы начать реализовывать программу в 2023 году».