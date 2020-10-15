Новые качели в мурманском сквере на улице Копытова испытала юная Полина

В новом сквере на улице Капитана Копытова областного центра помимо велодорожек и асфальтовых тропинок есть спортивная воркаут-площадка. На ней помимо привычных для горожан снарядов есть тренажёры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Девочка Полина вместе с мамой протестировала необычные качели.

Ярко-жёлтые элементы на воркаут-площадке, расположенной в сквере на улице Капитана Копытова, установлены специально для маломобильных групп населения. Инициаторы проекта предполагают, что тренажёры и качели сделают жизнь инвалидов-колясочников чуточку ярче.

Екатерина Лупандина, представитель общественного совета партпроекта «Единая страна-доступная среда»: «Я довольна результатом, потому что это первая осознанная инклюзивная площадка в городе. Я бы хотела, чтобы эти элементы были и в других городах, чтобы жизнь граждан была доступней».

Одной из первых качели испытала школьница Полина. Без помощи мамы заехать на специальную подставку не получилось и ледяную металлическую ручку сложно держать без перчаток. Но мама девочки настроена позитивно и считает, что такие недостатки просто исправить.

Елена Романова, мама Полины : «Без позитивных моментов я не представляю жизнь, а нюансы есть и мы поговорили с заказчиком о том, что это первые качели в городе, это шаг в будущее. Мы говорим о плюсах, потому что, в принципе, когда мы говорим об отношении к инвалидам, мы говорим об отношении к целому пласту общества».

Теперь остаётся дело за малым - исправить все выявленные недостатки. Такой опыт поможет избежать ошибок в будущем, ведь адаптированные площадки будут установлены и в других округах Мурманска.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Общественные эксперты представят на 2021 год конкретные предложения по конкретным элементам, которые мы сможем поставить на новых детских спортивных площадках и на существующих. Учтём потребности детей с ограниченными возможностями».

Ещё одна проблема - вандалы. Уличные хулиганы порой не осознают, что порча оборудования на инклюзивной площадке лишает маломобильных людей маленьких радостей, которой им так не хватает в повседневной жизни.