День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.20 19:30
Новые кадры и поддержка малого и среднего бизнеса – заседание правительства Мурманской области
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Последние комментарии
Владимир
07.09.20 16:57
Интересно, кто автор проекта, хочется в глаза посмотреть. У 27 дома из подъездов № 1 и № 2 забыли сделать проходы к дороге. Во всех подъездах есть, а у нас теперь нет. Такой проект. Даже смешно, но
Комментарий к новости:Время поджимает - завершается реконструкция двора на улице Капитана Копытова
Николай
07.09.20 11:38
А этого и стоило ожидать. Об этом специалисты сразу же писали, когда все больницы перевели на ковид, а поликлиники закрыли. Теперь пожинаем плоды героической борьбы с пандемией.
Комментарий к новости:В России число умерших от COVID-19 снижается, а от всех причин - растёт
Д.О. Вернер
06.09.20 20:29
А фото-то из АРХИВА? *** Да, это архивное фото. Сейчас рыболовецкие суда в таком количестве к причалам рыбного порта не становятся. Редакция.
Комментарий к новости:Рыбаки Северного бассейна готовы отказаться от подачи заявок на прибрежное рыболовство
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