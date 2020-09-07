Новые кадры и поддержка малого и среднего бизнеса – заседание правительства Мурманской области

Владимир Интересно, кто автор проекта, хочется в глаза посмотреть. У 27 дома из подъездов № 1 и № 2 забыли сделать проходы к дороге. Во всех подъездах есть, а у нас теперь нет. Такой проект. Даже смешно, но Комментарий к новости: Время поджимает - завершается реконструкция двора на улице Капитана Копытова

Николай А этого и стоило ожидать. Об этом специалисты сразу же писали, когда все больницы перевели на ковид, а поликлиники закрыли. Теперь пожинаем плоды героической борьбы с пандемией. Комментарий к новости: В России число умерших от COVID-19 снижается, а от всех причин - растёт