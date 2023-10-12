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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.23 19:30

Новые коллекции и новые выгодные предложения успели покорить сердца северян на «Норвежской выставке» от федеральной компании «Орсо групп»

Более 300 моделей. Акцент сделан на норвежский бренд «Бьерн Ларсен», ведь целых 12 фирменных магазинов этой марки закрылись в России, вывезти товарный остаток нельзя, хранить дорого, именно поэтому цены на бренды имеют скидку до 70%.

«Норвежская выставка» специально создана для погоды Крайнего Севера. Главная задача - утеплить северян качественными коллекциями. Немецкие пуховики, канадские «Аляски», финские дублёнки, кожаные куртки, шубы парки на шкуре волка и кролика. Более 300 моделей. Акцент сделан на норвежский бренд «Бьерн Ларсен», ведь целых 12 фирменных магазинов этой марки закрылись в России, вывезти товарный остаток нельзя, хранить дорого, именно поэтому цены на бренды имеют скидку до 70%.

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры до -50, -40 градусов. Аляска идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал – мембрана: не промокает и не продувает. Также у неё внутри климат-контроль. За счет этого на улице не холодно, а в помещении не жарко».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Сейчас большой популярностью пользуются парки на шкуре волка, кролика, а также чернобурки. Данная модель идёт полностью на шкуре чернобурки. Она отстегивается, поэтому эту парку можно носить как в облегченном варианте, так и утеплённом. Отстёгиваете, можно стирать, сверху мембрана - она непромокаемая, непродаваемая, самое главное, дышащая».

Узнаем мнение покупателей:

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

- Увидела рекламу пришла, подобрала себе пальто с соболем. Такое очень лёгкое, на пуху. Мне оно очень нравится, цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду, а сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка.

Успейте приобрести зимнюю одежду по приятной цене. Норвежская выставка будет работать с 11 по 15 октября - с 10 до 20 часов в Мурманске на первом этаже торгового центра «Форум» (Кольский просп., 134, справа от МФЦ), а так же в Мончегорске на центральной площади по адресу: просп. Металлургов, 34 (цокольный этаж торгового дома «Дружба»).

 

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