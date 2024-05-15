В рамках Года семьи в Кольском Заполярье прошли «Большие семейные выходные»Музеи Кольского Заполярья готовятся к участию в ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 18 на 19 мая
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.24 19:30

Новые коллекции от скандинавских и норвежских брендов представлены в Полярном на выставке-продаже

Сегодня в Полярном в ГЦК «Север» (ул. Гаджиева, 3) открылась «Нордическая выставка» весенней и демисезонной верхней одежды от компании «Орсо Групп».

Новые коллекции от скандинавских и норвежских брендов представлены из закрывшихся магазинов в Санкт-Петербурге и специально доставлены в наш регион. Выставка продлится пять дней - по 19 мая включительно.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. Большой ассортимент у нас на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про зиму мы тоже не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю мужской пилот фирмы «Арнафтика милитари». Сверху идёт кожа буйвола. Она обработана полифит-маслами. Она не промокает, не продувается, на ней не остаётся никаких пятен после дождя. Внутри полностью идёт мех овчинки. Такие модели хорошо выдерживают температурные перепады. Они хорошо подходят водителям, потому что есть пояс, а рукава идут полностью на манжетах».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую, она мне нравится - тёплая, хорошая, хожу в ней в одной футболке. Вообще, вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

По 19 мая включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Полярном по адресу: ул. Гаджиева, 3 (ГЦК «Север», ориентир воздушные шары).

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Количество вакансий для людей с инвалидностью в 2024 году выросло в СЗФО на 73% - рейтинг регионов по уровню инклюзивности
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Россия/Река». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кредиты на отпуск у работающих россиян не популярны-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллар снизился на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Правительство РФ утвердило единые требования к назначению и предоставлению мер соцподдержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика