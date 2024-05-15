Новые коллекции от скандинавских и норвежских брендов представлены в Полярном на выставке-продаже

Сегодня в Полярном в ГЦК «Север» (ул. Гаджиева, 3) открылась «Нордическая выставка» весенней и демисезонной верхней одежды от компании «Орсо Групп».

Новые коллекции от скандинавских и норвежских брендов представлены из закрывшихся магазинов в Санкт-Петербурге и специально доставлены в наш регион. Выставка продлится пять дней - по 19 мая включительно.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. Большой ассортимент у нас на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про зиму мы тоже не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю мужской пилот фирмы «Арнафтика милитари». Сверху идёт кожа буйвола. Она обработана полифит-маслами. Она не промокает, не продувается, на ней не остаётся никаких пятен после дождя. Внутри полностью идёт мех овчинки. Такие модели хорошо выдерживают температурные перепады. Они хорошо подходят водителям, потому что есть пояс, а рукава идут полностью на манжетах».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую, она мне нравится - тёплая, хорошая, хожу в ней в одной футболке. Вообще, вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

По 19 мая включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Полярном по адресу: ул. Гаджиева, 3 (ГЦК «Север», ориентир воздушные шары).

На правах рекламы.