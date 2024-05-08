Новые коллекции от скандинавских и норвежских брендов в Мурманске!

Сегодня в Мурманске в торговом центре «Форум» открылась «Норвежская выставка» весенней и демисезонной верхней одежды от компании «Орсо Групп». Новые коллекции от скандинавских и норвежских брендов из закрывшихся магазинов в Санкт-Петербурге специально доставлены в Мурманск и представлены на выставке-продаже. Выставка продлится до 12 мая включительно.

То и дело появляются новости об очередной компании, которая решила покинуть российский рынок. Есть среди них и крупные торговые марки верхней одежды норвежских брендов, к которым многие привыкли. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам бизнеса с товарным остатком, который находится на территории нашей страны? Было принято решение создать «Норвежскую выставку» от российской компании «Орсо Групп», которая представляет для покупателей качественные вещи по выгодным ценам.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Сейчас очень многие европейские магазины закрываются, а наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт-Петербурге и распродаёт товарный остаток со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Большой акцент мы делаем именно на демисезон и лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки. Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию финскую ветровку. Здесь отмечу преимущество высокотехнологичных материалов: сверху полностью идёт мембрана, которая не промокает, не продувается; внутри дышащая подкладка. Так же в этой куртке имеется множество карманов. Такие изделия хорошо подходят на демисезон и тёплое лето».

Наталья, покупатель: «Пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так, мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только по 12 мая включительно с 10 до 21 норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Мурманске по адресу: Кольский просп., 134 (торгово-развлекательный центр «Форум», 1-й этаж, главный вход, павильон бывшего магазина белорусской косметики) Ориентир - воздушные шары.

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