Технологии не стоят на месте. Новые коллекции верхней мембранной одежды представлены на «Норвежской выставке» в Мурманске, которая работает по 15 сентября включительно. Европейские, норвежские, скандинавские бренды представлены с большой выгодой для покупателей.

Революция в производстве верхней одежды произошла с изобретением мембранной ткани. Эту технологию используют и скандинавские производители, ведь такие вещи хорошо зарекомендовали себя во влажном климате, при обильных снегопадах и низких температурах. Приобрести коллекции с перечисленными свойствами можно на «Норвежской выставке».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Технологии - это дорого. Если мы говорим про верхнюю одежду, то куртки из мембранной ткани, которые отталкивают воду и грязь, при этом выпускает весь пар наружу, в магазинах стоят вообще «по космосу». А в наших климатических условиях это предмет необходимости, но из-за своей дороговизны они становятся для многих предметом роскоши. За счёт того, что нашей компании удалось выкупить остаток ассортимента в закрывшихся магазинах, плюс мы минимизируем все расходы, логистику, цена получается в два – два с половиной раза ниже. Эта «Аляска», например, в магазинах была за 85 тысяч, на выставке вы получаете её за 29900 рублей. Вы получаете лучшее качество по максимально возможной низкой цене».

На выставке представлены зимние коллекции «Алясок», финских пуховиков, единичные модели парок, весенне-осенние модели курток различных фасонов, плащи и пальто, весенние облегчённые дубленки из тафтинг-овчины, летние ветровки и штормовки, которые полностью состоят из мембранной ткани – они не промокают и не продуваются.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Так как на севере достаточно суровый климат и даже летом тут бывают часто и ветра, и дожди, то у нас здесь преимущественно представлена верхняя одежда из мембранных материалов. Например, это зимние «Аляски», которые полностью идут на мембране 10 *10 тысяч, они рассчитаны под температуру до минус 45 градусов, не промокают не продуваются. Сейчас большой популярностью пользуются парки на демисезон, температура минус десять – плюс десять градусов. Это фирма «Бьёрн Ларсен». Они идут полностью на климат-контроле. Наполнители разные: есть биопух, верблюжья шерсть и натуральное пух-перо. Лёгкие и, самое главное, тёплые. В разных расцветках».

Людмила, покупатель: «У мужа есть такая, у зятя есть, а у сына нет. Решила сделать подарок»

- А что купили?

– А купили куртку и ещё… Две куртки купили, пускай ребёнок радуется и носит.

Только по 15 сентября включительно на «Норвежской выставке» можно купить брендовую одежду со скидками до 70%. Она будет представлена в Мурманске одновременно по двум адресам: в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64 (1-й этаж, напротив магазина «Пятёрочка») и в торгово-развлекательном центре «Форум» на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, 3-е помещение справа от главного входа).

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