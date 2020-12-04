Новые комплексы радиосвязи, установленные на базе автомобиля «Тигр» получили специалисты армейского корпуса Северного флота

Новейший мобильный комплекс радиосвязи обладает высокой проходимостью, маневренностью и предназначен для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения. Автомобиль оснащён современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только во время стоянки, но и в движении.

Комплекс способен осуществлять работу в условиях сложного рельефа местности и при низкой температуре воздуха, это основные показатели при эксплуатации бронеавтомобиля в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики.