Новые «ковидные» ограничения будут действовать с 30 октября

С 30 октября в Мурманской области вводится QR-код для заселения в гостиницы и самоизоляция для непривитых пожилых людей. Такие меры необходимы для сдерживания уровня заболевания коронавирусной инфекцией.

Наличие QR-кода станет обязательным требованием для заселения в гостиницы Мурманской области. Также оставаться на самоизоляции придётся не привитым пожилым людям в возрасте старше 65 лет. Такие ограничительные меры вводятся в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы прекрасно понимаем, что нерабочие дни привлекут туристов и гостей на территорию нашей области. Поэтому с 30 числа для минимизации риска роста заболеваемости заселения в гостиницы, отели, на базы отдыха будет проводиться только с QR-кодом».

Прививочные пункты в Мурманской области начинают в первоочередном порядке принимать граждан, достигших 65-летнего возраста. Главы муниципалитетов по поручению губернатора должны будут контролировать исполнение обновлённых противоэпидемических правил.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Пока ситуация не является критической, но она очень напряженная, нам надо сгладить этот удар».

По мнению губернатора, для большего охвата вакцинацией жителей области необходимо включить в этот процесс крупных работодателей и совместно с медицинскими учреждениями централизованно прививать работников предприятий.

Андрей Чибис настоятельно попросил предприятия и организации без крайней необходимости не отправлять своих сотрудников в командировки за пределы области.