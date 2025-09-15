В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
Новые лица в правительстве Мурманской области, новое министерство и итоги поездки губернатора Андрея Чибиса в Печенгский округ

Сегодня состоялось оперативное заседание правительства Мурманской области.

О кадровых изменениях и упразднении двух ведомств в правительстве Мурманской области стало известно на оперативном совещании. Структурные изменения связаны с работой по повышению эффективности бюджетных расходов. Теперь Министерство энергетики и ЖКХ и Министерство государственного и жилищного надзора объединяют в одно, которое возглавит Зинаида Середа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Зинаида Вячеславовна знает эту тему серьёзно. И в правительстве Зинаида получила огромный опыт, включая Министерство природных ресурсов, возглавляя его. И до этого Жилинспекцию и Минцифру. Сходила в очередной декрет, с чем поздравляем. И выходит на работу очень важного нового ведомства».

Курировать блоки градостроительства, строительства и ЖКХ будет замгубернатора Ольга Вовк. Комитет государственного и финансового контроля включают в состав Минфина региона. Объединенное ведомство возглавит Екатерина Вигандт.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Человек имеет большой опыт. И работая в блоке финансов, ещё в блоке комитета по культуре в предыдущем составе правительства до 2019 года, где отвечала за повышение эффективности бюджета расходов, успешно с этим справилась. Имеет опыт работы по блоку финансов в Минздраве в должности замминистра».

Комитет по туризму уходит из Министерства развития Арктики и экономики, его объединяют с управлением развития и поддержки предпринимательства. Министерством туризма и предпринимательства Мурманской области будет руководить Марта Говор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Человек опытный, отвечала за малый бизнес в Министерстве развития и экономики, потом Арктики и развития Мурманской области. Дальше стала уполномоченным по защите прав предпринимателей».

Курировать новое министерство будет заместитель губернатора Александра Кондаурова, которая в данный момент курирует работу комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». Минарктики сосредоточится на развитии стратегических промышленных, логистических и инфраструктурных проектов.

Ксения Зинатуллина становится заместителем губернатора и будет курировать Минюст, Минприроды и Минимущества.

Министерство юстиции возглавит Майя Чернова. Александра Карпова становится главой Министерства строительства Мурманской области. Дмитрий Банников возглавит Министерство природных ресурсов и экологии.

Перейдя к следующей теме оперативного заседания, глава региона отметил положительную динамику в сфере жилищного строительства в регионе благодаря поддержке Президента России, действующим преференциям и инфраструктурным кредитам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уже сегодня в три раза вырос общий ввод жилья, в пять раз — строительство частных домов. Темпы работ впечатляют. Динамика впечатляет. Ипотека по решению Президента России Владимира Владимировича Путина под 2% сохранена до 2030 года. Точно всех надо поддерживать сточки зрения жилья».

По программе «Свой дом в Арктике» построено больше 1100 новых домов. В рамках плана «На Севере – жить!» строят жильё для расселения северян, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сейчас в работе 18 крупных объектов, охватывающих все сферы жизни: образование, здравоохранение, культуру, спорт. В Мурманске строят хирургический корпус онкодиспансера, Центр культурного развития на улице Аскольдовцев, бассейн на Кольском проспекте, проектируют 5 детских садов и школы в рамках реновации ЗАТО.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромный объём работы выполнен по капитальному ремонту. Всего с 2019 года отремонтировано более 230 объектов. Это на 47% больше, чем за весь период с 2010 по 2018 годы. И эти темпы мы сбавлять не будем».

Правительство Мурманской области заключило соглашения с застройщиками на возведение более миллиона квадратных метров жилья, в ближайшие 10 лет. Всего в регионе сейчас строят 20 жилых домов, 80% квартир предназначены для продажи.

Александра Карпова, министр строительства Мурманской области: «Показатель по вводу жилья на 2025 год в рамках федерального проекта «Жильё» уже выполнен в Мурманской области на 139%».

По итогам визита в Печенгский округ глава региона сформировал перечень поручений для органов исполнительной власти.

