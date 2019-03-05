Новые лифты устанавливают в домах ЗАТО Александровск

С начала года в Александровске началась подготовка к замене лифтов в Снежногорске и Полярном. В этом году средств из бюджета Фонда капитального ремонта хватило на 4 лифтовых кабины и нового оборудования в городе судоремонтников, ещё две устанавливают в Полярном.

Замена лифтов в домах Снежногорска и Полярного лежит на плечах областного Фонда капитального ремонта. Именно его специалисты находят подрядчиков для сложных технических работ, а главное, выделяют на обновление деньги. Но процесс этот может затянуться, причина проста - первоочередные ремонты и технические задачи по обслуживанию МКД.

«Нужно менять лифты за счёт средств капитального ремонта или жителей. Мы считаем, что это невозможно. Помимо замены лифтов из средств капитального строительства необходим ремонт фасадов, кровель и так далее. Сама программа не потянет замену лифтов», - убеждает Роман Афанаскин, главный инженер управляющей компании «Вьюжный» (г. Снежногорск).

Например, для замены лифта в 9-этажном 36-квартирном доме требуется 3 миллиона. Даже учитывая софинансирование Фонда, затраты, которые могут понести собственники, значительные. На такие пойдут не все и тем более, жители 1-ых и 2-ых этажей. Остаётся только ждать, пока очередь подойдёт на замену лифта подъезда.

«Есть определённый план, вот по нему мы и планируем работы, - говорит Роман Афанаскин, главный инженер управляющей компании «Вьюжный» (г. Снежногорск). - Кроме того, надо понимать, что каждые три года лифт проходит диагностическое обследование и каждый год диагностическое освидетельствование. Если лифт не пройдёт это диагностическое освидетельствование, эти замечания мы должны будем устранить».

Рассчитывать на замену оборудования можно только в том случае, если срок службы подъёмного механизма вышел и разрешить дальнейшую эксплуатацию специальная комиссия не может. Пока же новые лифты установили в четырёх домах Снежногосрка и двух Полярного.

В новых лифтах предусмотрена система связи с диспетчером, а также датчики контроля автоматических дверей. В случае возможного зажатия пассажира, кабина издаёт звуковой сигнал и створки не закрываются. Для слабовидящих и незрячих людей лифт оборудован специальными тактильными надписями.

Ввод в полноценную эксплуатацию новых устройств планируется с 10 марта.