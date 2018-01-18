Новые машины ушли к медикам в города Мурманской области

Семь машин скорой помощи пополнили автопарки учреждений здравоохранения региона. Новая техника отправилась в Ковдор, Мончегорск, Кировск и посёлок Ревда. Но на этом планы регионального Министерства здравоохранения ещё не заканчиваются. В 2018 году надеются закупить ещё 8 новых газелей и 2 оборудованные кареты на базе «КАМАЗа».

На покупку новых машин в рамках программы «Моногорода» выделили 39 миллионов рублей. Эта сумма позволила закупить автомобили, отвечающие всем современным медицинским требованиям. Кареты скорой помощи оснащены комплектом инструментов, реанимационным оборудованием, новейшими носилками с рентген-проницаемым щитом, который позволят не перекладывать пациента в больнице и при необходимости сразу сделать снимок. Это далеко не все технические новинки.

- Автомобили в северном исполнении, у них установлен дополнительный обогреватель, который может работать автономно: и при остановке автомобиля, и в пути поддерживать нужную температуру в салоне, - рассказывает Павел Соколов, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи.

Сейчас в Мурманской области круглосуточно трудится около 75 бригад скорой медицинской помощи - это более 1200 человек, которые нуждаются в системном обновлении парка техники. Сегодня ключи от автомобилей получили представители районных центров и медицинских учреждений.

Благодаря пополнению автопарк посёлка Ревда теперь укомплектован на 100%, в составе подразделения теперь 5 машин. А вот бригад по-прежнему всего две и служат в них только фельдшеры. Но, как утверждает главный врач Ловозерской больницы, на двенадцатитысячное население этого вполне хватает.

В региональном бюджете заложены средства на покупку ещё новых спецавтомобилей. Впереди конкурсные работы. Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин считает, что если всё пойдёт по плану, то к маю 2018 года новые кареты скорой помощи будут закуплены и распределены по районам региона.