Новые МИГи заступили на боевое дежурство

Два истребителя Миг-31 пополнили состав эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и Противовоздушной обороны Северного флота после модернизации.

Изменения, внесенные в авионику и радиоэлектронные системы новых самолётов, позволят существенно улучшить их тактические характеристики.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Всего за эту зиму полк получил восемь подобных машин, которые уже задействованы в плановой боевой подготовке летного состава.