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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.22 19:30

Новые министры и успешный туризм, снег и эпидемиологическая ситуация – важные темы оперативки в правительстве

В Мурманской области сразу несколько новых министров. Об этом во время оперативного совещания заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Кроме того, обсудили планы по развитию туризма в регионе в 2022 году, а профильный министр рассказал про то, как в Мурманской области идёт борьба со снегом.

Светлана Виденеева, бывший заместитель Министра труда и социального развития, переходит на новую должность. Теперь она будет занимать пост министра образования и науки Мурманской области. Кроме того, появился в регионе и новый министр внутренней политики. Эту должность заняла Анна Головина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Желаю вам успехов в этом направлении. Коллеги, всех ещё раз прошу оказывать полное взаимодействие нашим, с одной стороны, новым коллегам, с другой, людям, с которыми мы уже много работали, работаем и всем известным».

Важной темой в регионе продолжает оставаться уборка дворов. За минувшую неделю очистили 4,5 тысячи дворовых территорий. Объём вывезенного за этот срок снега составил 204 тысячи кубометров, что на 82% больше по сравнению с неделей позапрошлой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас приоритетной задачей является не вывоз снега, прежде всего, а сама расчистка проездов во дворах, для того чтобы обеспечить спокойный проезд экстренных служб. И чтобы мусоровозы могли вывозить бытовой мусор, который накапливается. С учётом текущих погодных условий я прошу режим повышенной готовности в тех муниципалитетах, в которых он введён, сохранить».

Ещё один вопрос, который рассмотрели во время оперативного совещания - развитие туризма в Мурманской области. Наиболее популярными местами по-прежнему остаются Кировск, Териберка, а также активные и хаски-парки неподалёку от муниципалитетов. В 2022 году, сообщил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев, упор сделают на экологический туризм.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «В новогодние праздники почти 700 гостей посетили именно природный парк Териберка. На сайте Министерства природных ресурсов, на турпортале, на сайте комитета представлены все необходимые ссылки, чтобы быстро и легко пройти регистрацию и посетить природный парк Териберка. Если же гости приезжают только в старую Териберку, посетить кафе и рестораны, то регистрация не обязательна».

Поговорили и про эпидемиологическую ситуацию в регионе. Количество заболевших коронавирусом увеличивается. При этом 40% проб выявляют новый штамм «омикрон». В связи с этим губернатор поручил областному Минздраву мобилизовать первичное звено здравоохранения. Андрей Чибис напомнил, что на время пандемии продлены региональные доплаты вспомогательному медицинскому персоналу. 118 миллионов рублей будут направлены на бесплатные лекарства для тех, кто заболел коронавирусом.

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