Новые назначения в правительстве, большие деньги на важные дела – хорошие новости с оперативного совещания

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова станет заместителем губернатора. Правда и в министерстве свою должность сохранит. Об этом сообщил губернатор Мурманской области во время оперативного совещания. Также к работе в правительстве возвращается Ольга Головина. Она будет выполнять роль советника губернатора.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Она будет отвечать, а фактически приступила к этой работе, за совершенствование работы регионального исполкома «Единой России», отделения партии на местах, форматирование работы общественных приёмных и другие вопросы внутриполитического блока. В плотном взаимодействии с Владимиром Васильевичем Евменьковым».

После вступительной части губернатор сообщил, что общая сумма средств, привлечённых Мурманской областью в рамках инфраструктурного меню, составила более 14 млрд рублей. Федеральный центр одобрил 4 заявки региона. В том числе 2 миллиарда на строительство котельных в Ревде Ловозере и Высоком, модернизацию двух котельных в Кандалакше. Инфраструктурный кредит суммой почти 3 с половиной миллиарда рублей выделили на строительство дорожной инфраструктуры и инженерных сетей в рамках проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск». Ещё 6,5 миллиарда рублей пойдёт на реконструкцию дороги Мишуково-Снежногорск.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важная дорога, через неё проезжает большое количество людей, которые живут в Александровске. Для обеспечения качественного дорожного сообщения и доступности одобрение такого проекта нами получено. Тоже прошу региональный Минтранс активно приступить ко всем необходимым процедурам для реализации этого проекта».

Ещё один важный вопрос - капитальные ремонты школ, которые пройдут в 2022 и 2023 годах. Всего в программу вошли 6 образовательных учреждений. Общая стоимость работ составит более 300 миллионов рублей. Ещё 200 миллионов направят на замену окон в 23 образовательных учреждениях и столько же потратят для обеспечения комплексной безопасности в двухстах школах. Правительство планирует выделить дополнительные средства для обновления материальной базы и учебного фонда учреждений.