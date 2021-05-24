Новые назначения в правительстве Мурманской области

Традиционное оперативное совещание в правительстве Мурманской области сегодня прошло без личного присутствия губернатора. Андрей Чибис общался с министрами по видеосвязи из Москвы. Но это не помешало ему продуктивно провести онлайн-встречу.

Началось совещание с новых назначений. Министром спорта Мурманской области станет Светлана Наумова, до этого она носила приставку исполняющей обязанности. Светлана Ивановна работает в сфере физической культуры и спорта Заполярья три десятилетия.

А Сергей Гончаров, занимающий должность заместителя председателя по международной и проектной деятельности областного отделения «Русского географического общества», будет советником губернатора по международным связям и приграничному сотрудничеству.