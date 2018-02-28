Новые огни украсили Мурманск

Город Мурманск продолжает преображаться, на этот раз по улице Старостина появилась новая световая инсталляция.

В тестовом режиме на минувших праздниках засияла новая световая конструкция на пересечении улиц Старостина и Маклакова. На ней изображены местные красоты: снежные сопки, арктические льды и непременный атрибут Заполярного края – северное сияние. Высота конструкции 7,5 метра, а длинна 11 метров, поэтому её хорошо видно издалека.

Инсталляция располагается на сопке, которая сама по себе является прекрасной смотровой площадкой на город и залив. Выполнена композиция из прочного акрила и ПВХ, которые хорошо приспособлены для наших широт. Ей не страшны ни ветер, ни мороз.

- Мы предусмотрели и антивандальную защиту. Конструкция у нас покрыта специальной плёнкой, - пояснил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы».