Новые остановочные комплексы обеспечат комфорт во время ожидания общественного транспорта

Теперь мурманчане могут в более комфортных условиях ожидать прибытие общественно транспорта. В городе продолжается процесс обновления остановочных комплексов, а вместе с тем, и установка новых. Увидеть новую партию поступивших конструкций отправилась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Вопрос комфортного ожидания автобуса или троллейбуса в столице Заполярья для горожан стоит весьма остро. Учитывая нашу северную и непредсказуемую погоду, часто мурманчанам приходится укрываться от пронизывающего ветра во время ожидания прихода общественного транспорта. В городской администрации обеспокоились этим вопросом, и нашли решение. В Мурманске ведётся процесс установки новых остановок, которые, благодаря своей конструкции, позволят защитить пассажиров от пронизывающего ветра. Стоит отметить, что эти комплексы полностью соответствуют необходимым требованиям безопасности и, как говорят специалисты, в них действительно будет комфортнее.

- Почему-то мурманчанам кажется, что если остановка закрытая, то в ней теплее. Это не совсем так, а точнее, это совсем не так, потому что стекло не продувается точно так же, как и металл. Но если говорить о защите стекла от низких температур, то оно по теплопроводности лучше, чем железо или алюминий. Это азы физики, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Несмотря на все плюсы новых остановок, в городе есть примеры негативного опыта их использования мурманчанами. Не раз вандалы разбивали стеклянные панели комплексов. Власти приняли меры и теперь на большинстве остановок установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых, в случае противоправных действий, сразу же передаются в полицию.

- Хотелось бы обратиться к жителям города, если они видят такие хулиганские действия, то не надо никого задерживать, надо хотя бы сфотографировать вандала, либо сделать звонок в полицию, - говорит Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Помимо установки новых комплексов Управление дорожного хозяйства также усовершенствует конструкции уже имеющихся остановок. К их каркасам добавят две боковые секции, которые также обеспечат ожидание транспорта более комфортным. Сейчас город закупил 23 остановочных павильона нового образца. В ближайшем будущем их число увеличится ещё на два десятка.