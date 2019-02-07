Правительство предлагает сделать проезд в Арктику только за деньги, если других дорог нетНачалось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.19 19:30

Новые остановочные комплексы обеспечат комфорт во время ожидания общественного транспорта

Теперь мурманчане могут  в более комфортных условиях ожидать прибытие общественно транспорта. В городе продолжается процесс обновления остановочных комплексов, а вместе с тем, и установка новых. Увидеть новую партию поступивших конструкций отправилась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Вопрос комфортного ожидания автобуса или троллейбуса в столице Заполярья для горожан стоит весьма остро. Учитывая нашу северную и непредсказуемую погоду, часто мурманчанам приходится укрываться от пронизывающего ветра во время ожидания прихода общественного транспорта. В городской администрации обеспокоились этим вопросом, и нашли решение. В Мурманске ведётся процесс установки новых остановок, которые, благодаря своей конструкции, позволят защитить пассажиров от пронизывающего ветра. Стоит отметить, что эти комплексы полностью соответствуют необходимым требованиям безопасности и, как говорят специалисты, в них действительно будет комфортнее.

- Почему-то мурманчанам кажется, что если остановка закрытая, то в ней теплее. Это не совсем так, а точнее, это совсем не так, потому что стекло не продувается точно так же, как и металл. Но если говорить о защите стекла от низких температур, то оно по теплопроводности лучше, чем железо или алюминий. Это азы физики, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Несмотря на все плюсы новых остановок, в городе есть примеры  негативного опыта их использования мурманчанами. Не раз вандалы разбивали стеклянные панели комплексов. Власти приняли меры и теперь на большинстве остановок установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых, в случае противоправных действий, сразу же передаются в полицию.

- Хотелось бы обратиться к жителям города, если они видят такие хулиганские действия, то не надо никого задерживать,  надо хотя бы сфотографировать вандала, либо сделать звонок в полицию, - говорит Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Помимо установки новых комплексов Управление дорожного хозяйства также усовершенствует конструкции уже имеющихся остановок. К их каркасам добавят две боковые секции, которые также обеспечат ожидание транспорта более комфортным. Сейчас город закупил 23 остановочных павильона нового образца. В ближайшем будущем их число увеличится ещё на два десятка.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Нина
06.02.19 15:41
так этого и стоило ожидать! Европа психует, Россия - враг Вселенной, источник всех бед. А на работу Печенганикеля Норвегия давно зуб точит, хотят, чтобы его закрыли.
Комментарий к новости:Экосеминар в норвежском Сванховде неожиданно стал трибуной для антироссийской риторики
Ciany
06.02.19 08:01
как в боулинге!
Комментарий к новости:В Мурманске произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода
ольга
06.02.19 01:08
Добрый день. Переехала в 5-этажный дом. Я мать с ребёнком, на лестнице установлены швеллеры для колясок, угол очень резкий и сама площадка перед входной дверью шириной 1 м и глубиной 0,6 м. дверной п
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКапуста дорожает, а цены на куриные яйца снизились на 1%-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 35 копеек, евро – почти на 20 копеек-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыПравительство предлагает сделать проезд в Арктику только за деньги, если других дорог нет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 274 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика