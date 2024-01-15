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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.24 19:30

Новые проекты для развития региона и улучшения жизни северян озвучили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области

В начале заседания все заметили, что Андрей Чибис сидел с зафиксированной на кисти лангеткой. Оказалось, что он травмировал палец левой руки на отдыхе с семьей. Но это не помешало ему выйти на работу и провести оперативное совещание, на котором стало известно, что количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за прошедший год в Заполярье достигло почти 26 тысяч.

Как прозвучало во время заседания, всего в Мурманской области действует 51 мера поддержки малого и среднего предпринимательства. Вместе с ростом бизнесменов увеличивается и объём налоговых отчислений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За 11 месяцев 2023 года в бюджет поступило на 14% больше средств в результате применения упрощенной системы налогообложения, в 1,5 раза выросли отчисления от налога на профессиональный доход. Всего на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году мы направили больше 300 миллионов рублей. Продлены до 2025 года налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения».

Для 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Это нужно, чтобы принять решения по системному финансированию из федерального бюджета наших городов, чтобы они развивались и становились привлекательнее для жизни. В Заполярье опорными населёнными пунктами определены три агломерации: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Финансирование данных работ осуществляется за счёт средств ДОМ.РФ. Коллеги подключились к нам не только финансово, но и экспертно-методически. Большой пул внешних экспертов подключён к этой работе. Важно отметить, что мы вовлекаем проекты, организации, институты, находящиеся на территории Мурманской области».

До 31 января проводится онлайн-опрос по Мурманской агломерации, который направлен на сбор сценариев использования территории, потребностей и запросов людей. Результаты будут использованы при разработке мастер-планов.

Также стартовал приём предложений по установке детских и спортивных площадок по губернаторской программе «На Севере – твой проект». Направить предложения можно до 28 января на портале «Наш Север». Победителей определят в марте, а реализуют проекты в течение этого года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я призываю всех в это включиться. Это реальная возможность получить площадку для отдыха и активного досуга именно в вашем дворе. Все зависит от вашей заявки и ваших голосов».

Северяне могут принять участие и подать свою идею или проект для участия во всероссийском форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Предложить идею может любой, главное, чтобы идея была направлена на развитие нашей страны, родной области или своего города. Лидеры получат возможность рассказать о своих предложениях президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Прошу всех: предлагайте свои идеи, дорабатывайте их совместно с экспертами и наставниками и получайте всестороннюю поддержку от государства и бизнеса».

Приём идёт до 31 января на сайте идея.Росконгресс.рф по направлениям: развитие экономики и предпринимательства; качество жизни населения; пространство для жизни; эффективное государство;  экономика данных и цифровые решения; технологическое развитие; эффективный труд и образование.

Комментарии

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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