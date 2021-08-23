Новые рабочие места, баня и благоустройство города - такими вопросами озадачили губернатора жителей города металлургов

В рамках поездки в Мончегорск губернатор Андрей Чибис провёл встречу с горожанами. Глава региона подчеркнул, что развитие и благоустройство Мончегорска – общая задача жителей и власти.

Вопросы, которые задавали главе региона горожане, касались самых различных сфер жизни. Так, один из горожан поднял наболевшую тему отсутствия в Мончегорске бани. Баня в городе не работает уже два года.

Также без внимания не обходится и состояние городских дорог. Многолетнюю проблему разбитого асфальта до населенного пункта 27-й километр, находящегося в ведении Минобороны, начали решать.

Для жителей и гостей Мончегорска реконструкторы наглядно показали, как непросто было медикам в военное время. Также в Мончегорске на здании Центральной районной больницы открыли мемориальную доску в память о трудовых подвигах медиков.

Сейчас на сайте замончегорск.рф проходит голосование в поддержку инициативы присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести». Уже собрано более 57000 подписей.