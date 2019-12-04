Новые режиссёры, новое здание, новые спектакли – итоги Года театра

Завершается Год театра в России. Пришла пора подвести итоги. Руководители мурманских областных театров провели конференцию, на которой рассказали, каких успехов добились за этот творческий период.

В этом году Мурманский областной театр кукол впервые в истории наших театров был номинирован на «Золотую маску». И также впервые в заполярной столице состоялся фестиваль театров кукол Баренц-региона.

«В Мурманске в этом году прошёл Девятый фестиваль театров кукол Баренц-региона, рамках которого мы приняли у себя 15 коллективов из четырёх стран, включая Россию, Норвегию, Швецию и Финляндию», - отметил Евгений Гоман, министр культуры Мурманской области.

Кроме того, в нашем театре кукол появился новый главный режиссёр Петр Васильев. А совсем скоро весь коллектив переедет в новое здание. Зрители уже раскупили все билеты на открытие, которое состоится 15 декабря. Поэтому руководство приняло решение провести два спектакля в этот день. Отметим, что новогодняя кампания театра кукол пройдёт в старом здании. «Потому что подготовка шла задолго до сдачи нам нового здания, - отмечает Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол. - Все спектакли, которые будем показывать в Новый год, готовились на старой площадке, на старой сцене. За такой короткий срок мы адаптировать их не сможем на новой площадке. Поэтому новогоднюю компанию мы проведём ещё на старой сцене. Попрощаемся с нашей старой сценой».

А вот областной театр драмы ещё ждёт окончания реконструкции, но продолжает радовать зрителей своими постановками. И помогает коллективу в этом новый режиссёр Станислав Васильев. Стоит отметить, что этот год был для труппы особенным, юбилейным. Учреждению культуры исполнилось 80.

Арктический театр тоже порадовал зрителей документальным спектаклем о саамах «Тирв» и готовит премьеру – аудиоспектакль «Мурманск 41-45», который состоится в здании морского вокзала.

Всего с начала года театра в Мурманской области провели 791 спектакль, из которых 20 премьер. Увидели заполярные постановки более 100 тысяч зрителей.