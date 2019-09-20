Новые системы ПВО С-400 заступили на боевое дежурство в Арктике

Новые системы ПВО С-400 Северного флота в Арктике заступили на боевое дежурство. Торжественная церемония с оглашением боевого приказа состоялась на острове Южный архипелага Новая Земля.

Зенитный ракетный полк ПВО был размещён на архипелаге и заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики в 2015 году. Ранее на вооружение части стояли комплексы С-300. С переходом на новые системы полк значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства. Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров. Такие системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве в Кольском Заполярье.