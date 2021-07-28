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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.07.21 19:30

Новые современные пространства продолжают появляться в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск

Помимо «Точек роста» несколько школ обзаведутся новыми столовой, спортивным залом или профильным кабинетом по региональной программе «Арктик скул».

В 2020 году в Александровске в нескольких учреждениях 1 сентября школьников встретили современные технически оснащенные пространства - «Точки роста». В этом году к программе присоседились и другие школы ЗАТО. Например, в посёлке Оленья Губа в трёх классах завершают ремонт. Вскоре свободное место займут стеллажи, шкафы и, конечно, парты…

Екатерина Пятницкая, директор школы №280 им. Дениса Опарина, н.п. Оленья Губа: «Кабинеты очень светлые, красивые, будет новое хорошее оборудование с цифровыми лабораториями, которые позволят деткам заниматься научно-исследовательской деятельностью».

«Точки роста» в 2021 году будут естественно-научной и технологической направленностей. Это значит, что у ребят появится возможность углублённого и дополнительного изучения биологии, физики и химии.

Мебель и техническое оснащение лаборатории должно ближайшее время поступить и в первую школу имени Погодина в Полярном. Любознательные ученики будут с нетерпением ждать завершения уроков, и вовсе не для того, чтобы убежать поскорее домой.

Удалось учреждению Полярного принять участие, а главное, выиграть средства в ещё одной программе. «Арктик скул» обеспечил обновление большого спортивного зала, который давно требовал ремонта, подчеркивает руководство. В свою очередь подрядчик уверяет, что работы будут выполнены без задержек и в срок.

Также отремонтированы будут помещения для инвентаря и тренерская, появится новое спортивное снаряжение. В гимназии Полярного школьники внимательно изучили возможные будущие преобразования и сошлись во мнении, что в рамках проекта «Арктик скул» важнее всего отремонтировать  столовую.

Новые покрытия стен и полов, стильные столы и скамьи. Проект обновления разработали сами гимназисты. Украсит столовую объёмная надпись «На Севере учиться». А в Снежногорске ученики профильного физико-математического класса предложили создать научное пространство. К середине августа в школу должны доставить цифровую лабораторию по физике и естественнонаучную лабораторию для экспериментов в «Техносферуме-266».

На «Техносферум» школа получила 1 млн 250 тысяч рублей, из них более девятисот тысяч ушло на ремонт, остальная часть – на закупку специального оборудования. Мебель будет приобретена за счёт школы.

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