Новые спецмашины - молодым водителям

Партия новых автомобилей пришла в компанию, обеспечивающую вывоз мусора в Мурманске. Управлять современной техникой доверили молодому водителю - представителю шоферской династии. О том, как прошёл первый рабочий день за рулём современного транспорта, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Новый шведский грузовик красуется на территории компании, занимающейся вывозом бытового мусора. С этого дня им будет управлять молодой водитель Сергей Щуцкий. Ключи от автомобиля вручили ему в торжественной обстановке.

На предприятии все знают, что Сергей – продолжатель шоферской династии Щуцкиных. Ещё в 30-е годы прошлого века его прадед–фронтовик Данила Васильевич освоил профессию водителя, дело продолжили сын и внуки. Поэтому нет сомнений, что транспортное средство в надежных руках.

Сергей Шуцкий, водитель спецмашины: «Ответственность большая, предприятие доверяет молодым, а мы постараемся не подводить. Мы мурманчане и работаем для мурманчан».

В компании трудятся отец Сергея Михаил Александрович и младший брат Алексей. Суровым мужчинам сегодня плохо удается скрыть волнение и гордость за родственника.

Михаил Щуцкий, водитель спецмашины: «Я очень доволен, что они пошли по моим стопам».

Алексей Щуцкий, водитель спецмашины: «Я очень рад за брата, мы им очень гордимся, буду догонять его в работе».

Сергей Шуцкий отправляется в первый рейс на Скальную улицу и транспорт его не подводит. Несмотря на внушительные размеры, он маневренный и функциональный - с несколькими контейнерами специалисты справляются менее чем за две минуты.

Екатерина Кишинская, заместитель директора компании по общим вопросам: «Администрация предприятия работает по двум основным направлениям. Первое – это максимальная эффективность вывоза, мусора из мурманских дворов. В этом нам помогают новые автомобили и новые технологии, которые мы уже внедряем, в частности, погружные контейнеры для сборки мусора. А второе – это обеспечение максимальной безопасности и комфорта нашим водителям при выполнении ими своих производственных обязанностей».

Пополнение автопарка всегда значимое событие и для предприятия, и для отдельных сотрудников. Ведь сегодня очень важно не останавливаться, а развиваться. А для каждого работника важно знать, что его предприятие даже в сложный период крепко стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее.