В новом учебном году учащихся 1-4-х классов будут кормить бесплатно24 июня общественный транспорт в Мурманске изменит расписание движения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.06.20 19:30

Новые спецмашины - молодым водителям «ОркоИнвест»

Партия новых автомобилей пришла в компанию, обеспечивающую вывоз мусора в Мурманске. Управлять современной техникой доверили молодому водителю - представителю шоферской династии. О том, как прошёл первый рабочий день за рулём современного транспорта, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Новый шведский грузовик красуется на территории компании «ОркоИнвест». С этого дня им будет управлять молодой водитель Сергей Щуцкий. Ключи от автомобиля  вручили ему в торжественной  обстановке.

На предприятии все знают, что Сергей – продолжатель шоферской династии Щуцкиных. Ещё в 30-е годы прошлого века  его прадед–фронтовик Данила Васильевич освоил профессию водителя, дело продолжили сын и внуки. Поэтому нет сомнений, что транспортное средство в надежных руках.

Сергей Шуцкий, водитель «ОркоИнвест»: «Ответственность большая, предприятие доверяет молодым, а мы постараемся не подводить. Мы мурманчане и работаем для мурманчан».

В компании «ОркоИнвест» трудятся отец Сергея Михаил Александрович и младший брат Алексей. Суровым мужчинам сегодня плохо удается скрыть волнение и гордость за родственника.

Михаил Щуцкий, водитель «ОркоИнвест»: «Я очень доволен, что они пошли по моим стопам».

Алексей Щуцкий, водитель «ОркоИнвест»: «Я очень рад за брата, мы им очень гордимся, буду догонять его в работе».

Сергей Шуцкий отправляется в первый рейс на Скальную улицу и транспорт его не подводит. Несмотря на внушительные размеры, он маневренный и функциональный - с несколькими контейнерами специалисты справляются менее чем за две минуты. 

Екатерина Кишинская, заместитель директора ООО «ОркоИнвест» по общим вопросам: «Администрация предприятия работает по двум основным направлениям. Первое – это максимальная эффективность вывоза, мусора из мурманских дворов. В этом нам помогают новые автомобили и новые технологии, которые мы уже внедряем, в частности, погружные контейнеры для сборки мусора. А второе – это обеспечение максимальной безопасности и комфорта нашим водителям при выполнении ими своих производственных обязанностей».

Пополнение автопарка всегда значимое событие и для предприятия, и для отдельных сотрудников. Ведь сегодня очень важно не останавливаться, а развиваться. А для каждого работника важно знать, что его предприятие даже в сложный период крепко стоит на ногах и получает поддержку государства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Станислав
23.06.20 08:57
Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Николай Середа – безопасные условия для велосипедистов в Мурманске пока не созданы, но скоро мы покатаемся
НИК
22.06.20 16:09
Вот так виртуальная жизнь и вошла в нашу повседневность. Даже парады будем смотреть по тв, а были ли они на самом деле или нет, кто его знает. Кино, а не жизнь.
Комментарий к новости:Парад Победы смотрим дома!
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)01:30«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Оптовики и АЗС Мурманской области подымают цены на бензин-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 65 копеек, евро – почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» прошёл второе чтение в Годуме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 298 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика