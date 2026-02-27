Новые свидетельства на социальную выплату вручили 32 молодым семьям из Мурманска

Сертификаты можно реализовать на покупку квартиры или строительство дома. Сумма выплат в этом году составит от 600 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Семья Двойневых в числе тех, кто уже точно знает: своя квартира - не мечта, а реализуемый план. Супруги приняли участие в государственной программе по улучшению жилищных условий и сегодня им вручили сертификат, сумму которого можно потратить на приобретение квартиры или строительство собственного дома.

Анна Двойнева, мурманчанка: «Мы ждали недолго, так как муж участник СВО. Ждали всего четыре года, это очень быстро. У нас уже есть ипотека, теперь мы этот сертификат вложим уже в действующую ипотеку».

Полученная сумма у каждой семьи своя. В этом году выплаты составляют от 600 тысяч до 2,5 миллиона рублей в зависимости от состава семьи и муниципалитета. Основные условия для участия прежние: возраст супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, нуждаемость в жилье и достаточный доход, чтобы добавить средства к господдержке.

Юлия Нахайчук, мурманчанка: «Хорошо помогает сократить платёж, потому что нагрузка финансовая, когда берёшь жильё в ипотеку, серьезная, а помощь - это очень здорово. Мы уже приобрели большую квартиру, осталась небольшая сумма по ипотеке, мы её как раз перекроем».

Всего в 2026 году участниками программ стали 75 молодых семей из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, а также Кольского, Терского, Кандалакшского и Печенгского округов. На эти цели из бюджетов разных уровней направили 91 миллион рублей. Теперь в приоритетном порядке сертификаты получают не только многодетные семьи и те, где воспитывают ребёнка-инвалида, но и семьи участников специальной военной операции.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Для нас очень важно в регионе заниматься жилищным строительством. Можно использовать этот сертификат и на программе «Свой дом в Арктике», «Арктическая ипотека» и «Семейная».

Срок действия свидетельства 7 месяцев. За это время нужно реализовать документ.

В ближайшее время сертификаты вручат и в других округах области.