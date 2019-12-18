Новые танки «притираются» к Арктическим условиям

Военнослужащие мотострелковой бригады Северного флота провели первые занятия по вождению на новых танках Т-80БВМ. Экипажи отработали движение по сложному рельефу. Танкисты преодолели труднопроходимые заснеженные участки.

Для усложнения задачи маршрут был оборудован искусственными препятствиями - противотанковым рвом, колейным мостом, минно-взрывным ограждением, а так же изобиловал различными подъёмами и спусками.

Занятия по вождению направлены на совершенствование профессионального мастерства механиков-водителей танков Т-80БВМ, предназначенных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Арктики.

«Эти танки лучше старых. В морозы запускаются быстрее, они маневреннее и быстроходные, - даёт оценку новой технике Андрей Ляпунов, старший механик-водитель танка Т-80БВМ. - Танку ничего не помеха, как говорится, танки грязи не боятся».