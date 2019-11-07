Новые технологи и материалы в медицине помогают северянам

Вместо металлических конструкцией в медицине активно используют биодеградируемые импланты при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Впервые в Мурманской области их стали применять в детском травматолого-ортопедическом отделении городской больницы.

Биодеградируемые импланты применяются в России уже более 10 лет. Они сделаны из рассасывающегося материала. Такие устройства используются на ранней стадии лечения переломов для фиксации кости. Со временем имплант рассасывается, перенося нагрузки.

«Мы фиксируем ими кости, при переломах в том числе, а так же используем при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Преимущества их несомненны по сравнению с применением металлоконструкций, - рассказывает Станислав Левитес, врач детского травматолого-ортопедического отделения. - Применение подобной технологии не требует повторного оперативного лечения».

Кроме того, благодаря этим имплантам не нарушается структура костей. Они выполнены из органического материала, который полностью усваивается организмом, а полость кости, где было установлено устройство, со временем зарастает.

«Сами конструкции могут иметь форму винта, например, металлического, который мы используем, либо форму пина - спицы, - рассказывает Станислав Левитес, врач детского травматолого-ортопедического отделения. - Они имитируют форму металлоконструкций, которые мы применяем, тот же самый винт, ввинчиваем, например, во фрагменты кости и в дальнейшем этот винт, в отличие от металлического, не требует удаления».

По словам врачей, процесс реабилитация также сокращается. Эти слова подтверждает и пациент травматолого-ортопедического отделения областного клинического многопрофильного центра Даша Костюнина. В её случае врачи как раз использовали биодеградируемые пины.

«После первой операции мы дольше восстанавливались, а после этой операции - очень быстро, практически на третий день она вертелась, положительные эмоции, она улыбалась, разговаривала, - рассказывает Елена Костюнина, мама пациентки. - Хотя боялась изначально, но всё очень быстро было и хорошо. Ничего не болит. Каждый день приходят, спрашивают, ей комфортно».

От школьной программы Даша старается не отставать, занимается уроками в больничной палате вместе с мамой. И, как поделилась Елена Владимировна, именно благодаря мастерству врачей и новым технологиям, используемым в медицине, она уверена, что скоро учить предметы они будут за привычным столом дома.