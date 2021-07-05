Новые технологии при ЕГЭ, коронавирусная обстановка напряжённая – темы оперативного совещания

Губернатор провёл очередное оперативное совещание с членами правительства Мурманской области.

Как прозвучало во время заседания, 3500 выпускников сдали Единый государственный экзамен. В этому году для получения экзаменационных материалов использовалась новая технология защищённых интернет-каналов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы в числе 25 регионов страны, которые в этом году использовали новые технологии. Во-первых, защищённость, быстрая проверка результатов, надеюсь, что у всех наших ребят результаты будут высокие».

В докладе губернатору министр образования и науки Ольга Дзюба отметила, что в этом году, как и в прошлом, экзамен имел некоторые особенности. В аудиториях установлено видеонаблюдение, ведётся мониторинг со стороны общественных наблюдателей. Итоговая аттестация проводилась с учётом всех санитарных требований: на входе – обязательная обработка рук, контроль температуры. В аудитории нельзя находиться более чем 10 экзаменуемым.

Те ребята, которые собираются поступать в вузы, в обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку, остальные предметы школьники сдавали по выбору.

Помимо темы образования глава региона обсудил с коллегами ситуацию с коронавирусом в нашем регионе. Губернатор подчеркнул, что сейчас, как никогда важно соблюдать ограничения: носить маски и соблюдать гигиену рук. Он выступил с инициативой по бесплатной выдаче лекарств тем, кто заболел COVID-19 и ОРВИ, которую поддержал и глава регионального Минздрава.

В своём докладе Дмитрий Панычев сказал, что сейчас в Заполярье сохраняется напряжённая коронавирусная обстановка, а темпы проведения ПЦР-исследований увеличиваются.

Губернатор в ходе заседания отметил руководство Заозерска, которое, по мнению губернатора, успешного осваивает средства региональных и федеральных субсидий. В небольшом заполярном городе глава региона с рабочим визитом был накануне.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим реальные результаты программы реновации ЗАТО: в городе всё кипит и те деньги, которые мы выделяли в прошлом году на новые школы и на обновление городской среды использованы с пользой. Люди пользуются этой спортивной середой и это очень здорово».