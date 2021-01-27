Новые троллейбусы выходят на городские маршруты

Два новых троллейбуса пополнили парк «Электротранспорта»

Два новых троллейбуса вышли на маршруты №№6 и 10. Ярко-синие машины вологодского производства комфортабельные и даже укомплектованы USB-портами для зарядки гаджетов.

Экологичный, безопасный и удобный общественный вид транспорта. Всё это о троллейбусах. Многие предпочитают именно их для передвижения по городу. Хотя, например, московские власти считают такие машины анахронизмами, и отказались от их использования полностью.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Электротранспорт развивается, развивается до такой степени, что любой пассажир в интернете может увидеть движение транспортного средства будь это автобус или троллейбус. И мы знаем, что график движения транспорта очень важен для людей с ограниченными возможностями».

Мурманский «Электротранспорт» регулярно обновляет парк техники. Два новых ярко-синих троллейбуса уже вышли на 6-й и 10-й маршруты.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Два троллейбуса закуплены по лизингу. Они недешевые, это вологодские троллейбусы, по 18 млн, но энгельские - 20 млн. По конкурсу были определены победители и троллейбусы пришли».

Низкопольные троллейбусы оснащены камерами наблюдения и даже USB- портами, поэтому пассажиры могут легко зарядить смартфоны во время поездки. Что же касается оплаты, то тут все без изменений. Наличка и кондукторы, принимающие платежи, пока никуда не денутся.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт» г. Мурманска: «Мы бы рады были, чтобы наличка исчезла полностью. Это наша цель - уйти полностью от налички, она нам не нужна. Вся наша работа чистая. Это значительно облегчит работу кондуктору».

Стоит отметить, что в регионе установлен переходный период по передаче полномочий в части организации пассажироперевозок от муниципалитетов к Минтрансу Мурманской области.

Виктор Тиховский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Ранее усилия для обновления прилагались со стороны муниципалитета, теперь это всё переходит в плоскость Минтранса. Обновление это один из показателей эффективности. Решение о перераспределении полномочий в сфере регулярных перевозок. До конца года мы должны увидеть определенные изменения. А жители должны их оценить».

Для удобства северян в городе на остановках общественного транспорта установили 22 электронных табло. На них пассажиры в режиме реального времени могут видеть сколько времени остаётся до прибытия транспорта.