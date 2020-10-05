Новые учителя для нового поколения

Журналисты «Арктик-ТВ» в преддверии Дня учителя продолжают рассказывать о тех, кто учит детей не только письму и счёту, но и добру, патриотизму и дружбе.

Школа №279 города Гаджиево с удовольствием открывает двери молодым педагогам. В этом году учреждение пополнили два новых учителя.

Учитель технологии Кирилл Алексеевич уверяет, что любовь к преподаванию – это наследственное. Прабабушка, бабушка и мама Кирилла педагоги, а Елена Колчина, его мама, до сих пор работает в 279-й гаджиевской школе завучем и учителем физики. Кирилл только начал свой педагогический путь, но уже нашёл общий язык с детьми:

Кирилл Лысов, учитель технологии школы №279, г. Гаджиево: «Школьники достаточно подкованы, на высоком уровне ведут беседу, некоторыми фактами они удивляют и меня. Я порой не знаю некоторых вещей. Мне не стыдно это признавать, истина рождается в дискуссии. Моя задача заключается в том, чтобы подготовить интересный материал, в который дети будут вовлечены, и мне не придётся отвлекаться на вопросы дисциплины».

Пока с нехитрыми задачами - подготовкой к уроку и удержанием внимания, молодой педагог справляется успешно. К тому же Кирилл один из учителей нового проекта «Точка роста». В таких классах обучают с помощью современных технологий, априори интересных школьникам.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Именно такие молодые и перспективные специалисты, которые идут в ногу со временем, смогут привнести в образовательный процесс нотки инновационного подхода. И это очень большой плюс».

Второй педагог, появившийся в этом учебном году на пороге гаджиевской школы - Ирина Букарева, учитель химии и биологии. Это один из 15-ти учителей, приехавший в Мурманскую область в рамках федеральной программы «Земский учитель».

Ирина Букарева, учитель химии и биологии школы №279, г. Гаджиево: «Я решила, что пора что-то менять. В карельской школе, где я работала до приезда в Гаджиево, я выпустила 11-й класс. Выпускники все разъезжались, я тоже решила, что пора покидать регион. По программе нашла вакансию в школе, связалась с руководством».

Педагогическая династия Букаревых только началась - с неё и старших сестёр. Все трое решили прочно связать себя со школой.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Человек добросовестный, увлечённый своей профессией. Надеемся, что в нашей школе она сможет профессионально расти, а наши дети будут получать качественные знания».

Стать педагогом Ирина Викторовна решила ещё в 1-ом классе – настолько её восхитил пример своего первого учителя.

Ирина Букарева, учитель химии и биологии школы №279, г. Гаджиево: «В какие-то моменты приходят мысли покинуть школу. Но я люблю свою работу, поэтому уходить полностью из этой сферы я не хочу».

Не важно, какой у тебя трудового стажа, считает каждый педагог, гораздо важнее, сколько твоих умений и знаний удастся предать ученикам.