Новые вертолёты заступят на боевое дежурство в Мурманской области после этапа подготовки экипажей и технической группы

В Санкт-Петербурге глава МЧС России Александр Куренков посетил Северо-Западный авиационно-спасательный центр, ознакомился с техникой и пообщался с сотрудниками.

В настоящее время в центре базируются 5 вертолётов, в том числе поступившие в конце прошлого года два Ми-8 в арктическом исполнении.

Первую серьёзную дистанцию вертолёты уже прошли, преодолев в полёте маршрут из Улан-Удэ в Санкт-Петербург. За 28 часов в воздухе борта преодолели около 5 тысяч км.

В этом году спасатели получат ещё два вертолёта для арктического звена. При изготовлении воздушных судов применены отечественное оборудование и российские технологии. Технические характеристики позволяют осуществлять полёты в условиях полярной ночи на большие расстояния, что очень важно для работы в условиях Арктического региона.

Когда экипаж и техническая группа пройдут все этапы подготовки, вертолёты заступят на боевое дежурство в Мурманской области. Это произойдёт не позднее июля этого года», - сообщил глава МЧС России Александр Куренков.