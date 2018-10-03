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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.18 19:30

Новые водители и новые троллейбусы выходят на дороги Мурманска

На улицы заполярной столицы этой осенью выйдут 6 новых троллейбусов. Теперь ездить на работу в общественном транспорте будет ещё1 комфортнее: мест в салоне станет больше. Сейчас профессия водителя троллейбуса востребована и популярна среди молодёжи, но может ли женщина справиться с такой нелегкой задачей?

«Неженских» профессий не бывает, особенно, если с детства мечтаешь стать водителем и не боишься трудностей. Коллектив предприятия «Электротранспорт» яркий тому пример. Из 255 человек - 60 процентов женщины. Управлять машиной длиной более 12 метров нелегко, но, по словам руководства, прекрасный пол справляется с этой задачей на «отлично».  Женщины за рулем более внимательны и собраны, чувствуют ответственность за здоровье пассажиров. Хрупкая на первый взгляд девушка Александра тоже приняла волевое и бесстрашное решение - сесть за руль троллейбуса.

- С детства мечтала быть водителем троллейбуса, - говорит  Александра Казанкова, будущий водитель. - Троллейбус в Мурманске - это один из символов города. Со школьного возраста ездила в троллейбусе, всегда стояла возле кабины водителя, было очень интересно.

Двенадцать месяцев, 6 дней в неделю - будущие специалисты будут осваивать основы общих дисциплин. Занятия проходят в Мурманском строительном колледже и в троллейбусном депо. Прогуливать пары или спать на них у юношей и девушек нет смысла, ведь по итогам обучения лучшие студенты будут трудоустроены.

- На сегодняшний день в группе 20 человек, но процесс приёма на работу ещё продлен до 15 октября,  - сообщил Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». - Всех желающих приглашаем в МСК для того, чтобы сдать документы. Обращаю внимание, что процесс обучения бесплатный, у нас бюджетная группа.

Если будущим водителям предстоит ещё год учиться, то уже этой осенью на городские маршруты выйдут 6 новых троллейбусов. «Рогатые» машины не просто красивые и яркие, они адаптированы для маломобильных групп населения и оборудованы в соответствии с сами современными требованиями. Также в новых троллейбусах предусмотрено два дополнительных места для сидения - теперь их стало 30, больше чем во всех предыдущих моделях автобусов и троллейбусов.

- Места для инвалидов, подставка для въезда инвалидов, связь пассажиров с водителем, навигационная система – всё это есть в новых машинах, - говорит Сергей Коробков, директор АО «Электротранспорт». -  Плюс отдельные технические решения, о которых мы говорили ранее.

Первый троллейбус из новой партии уже несколько дней радует горожан. Каждая такая машина стоит 14 миллионов рублей, сумма получается отнюдь немаленькая, поэтому обновить троллейбусный парк предприятию помогли средства из федерального и городского бюджетов.

 

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Последние комментарии

Zviygincew
03.10.18 21:25
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Влад
03.10.18 20:31
О! Ты , Жора, участник событий? Хе! Ищи новое место работы, подлиза! По поводу коммента-: ты первый потрудись и свой засунь поглубже, а то что-то провокацией и дерьмом потянуло!
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Александр
03.10.18 20:26
@Жоре. Чувствуется, что участник событий. Дулом в рожу дали? Или обоссался пока в коридоре стоял? Ишу работу убогий. Новые хозяева на сцену выходят, ты им н***р не сдался. Меня на твое место возьмут,
Комментарий к новости:Московские полицейские кошмарят мурманский бизнес, или «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты»
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