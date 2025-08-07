Новые возможности открываются для школьников ЗАТО Александровск в новом учебном году

Благодаря победе в проекте «Арктическая школа» в Полярном появился класс для будущих горняков, а в Снежногорске подростки смогут обучиться беспилотным полётам.

Постигать профессию горняка со школьной скамьи теперь будут в первой полярнинской школе. Благодаря партнёрам в сфере горнодобывающей промышленности Мурманской области с сентября в этом учреждении откроют новую аудиторию для тех, кто осваивает инженерные науки и планирует связать с ними своё будущее.

Одним из первых оснащение класса оценил Виктор Туркин.

Виктор Туркин, учащийся школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Ощущаю, что в этом классе у меня будет больше возможностей для математики и трудов».

Профильные классы «Горняк будущего» откроют также в Апатитах, впрочем, и юные полярнинцы уже имели возможность познакомиться в рамках экскурсий на комбинаты и в компании со специальностями горнодобывающей и перерабатывающей отраслей.

Евгения Семенова, и.о. директора школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Они знакомятся с профессией инженера. Они хотят, поэтому и был реализован этот проект. Дети здесь будут углубленно изучать математику, информатику, естественные науки, технологию. Это позволит им выбрать профессию и идти дальше».

Ремонт в классе полностью завершён, школа в ожидании учебных и выставочных материалов, наглядных пособий от предприятий.

Завершат обустройство и нового технического класса в Снежногорске: здесь будет установлена зона для полётов. Аудиторию оснастят для внеурочных занятий по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Валентина Граб, директор школы №266, г. Снежногорск: «Ждём поставку реечного потолка. Сегодня должны поставить авторские светильники: кабинет должен быть современным, но уютным. Заказаны комплектующие для сборки БПЛА».

Первые дроны администрация школы закупила ещё в прошлом году в качестве эксперимента. Среди школьников занятия быстро стали популярными, ребята даже приняли участие в соревнованиях.

В новом пространстве появятся возможности для совершенствования их навыков.