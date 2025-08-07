В Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.25 19:30

Новые возможности открываются для школьников ЗАТО Александровск в новом учебном году

Благодаря победе в проекте «Арктическая школа» в Полярном появился класс для будущих горняков, а в Снежногорске подростки смогут обучиться беспилотным полётам.

Постигать профессию горняка со школьной скамьи теперь будут в первой полярнинской школе. Благодаря партнёрам в сфере горнодобывающей промышленности Мурманской области с сентября в этом учреждении откроют новую аудиторию для тех, кто осваивает инженерные науки и планирует связать с ними своё будущее.

Одним из первых оснащение класса оценил Виктор Туркин.

Виктор Туркин, учащийся школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Ощущаю, что в этом классе у меня будет больше возможностей для математики и трудов».

Профильные классы «Горняк будущего» откроют также в Апатитах, впрочем, и юные полярнинцы уже имели возможность познакомиться в рамках экскурсий на комбинаты и в компании со специальностями горнодобывающей и перерабатывающей отраслей.

Евгения Семенова, и.о. директора школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Они знакомятся с профессией инженера. Они хотят, поэтому и был реализован этот проект. Дети здесь будут углубленно изучать математику, информатику, естественные науки, технологию. Это позволит им выбрать профессию и идти дальше».

Ремонт в классе полностью завершён, школа в ожидании учебных и выставочных материалов, наглядных пособий от предприятий.

Завершат обустройство и нового технического класса в Снежногорске: здесь будет установлена зона для полётов. Аудиторию оснастят для внеурочных занятий по управлению беспилотными летательными аппаратами. 

Валентина Граб, директор школы №266, г. Снежногорск: «Ждём поставку реечного потолка. Сегодня должны поставить авторские светильники: кабинет должен быть современным, но уютным. Заказаны комплектующие для сборки БПЛА».

Первые дроны администрация школы закупила ещё в прошлом году в качестве эксперимента. Среди школьников занятия быстро стали популярными, ребята даже приняли участие в соревнованиях.

В новом пространстве появятся возможности для совершенствования их навыков. 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Алхимик». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов выявил Банк России в первом полугодии 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 81 копейку, евро теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»