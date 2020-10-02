Новые возможности появились у студентов Мурманского арктического государственного университета

Теперь обучающиеся профильных направлений смогут пройти практику на крупнейших транспортных предприятиях региона. Крупнейшие транспортные предприятия региона заинтересованы в том, чтобы к ним на работу приходили высококвалифицированные кадры. Лучшее решение – подготовить специалистов самим. С этой целью представители компаний подписали соглашение с опорным вузом на проведение студенческой практики.

Олег Ушаков, и.о. генерального директора «Мурманскавтотранс»: «Любая цель предприятия – это подготовка будущих специалистов, смена поколения на предприятиях и самое важное, чтобы совместить одновременно подготовку сотрудников с реальными задачами, с которыми сталкивается предприятие в своей деятельности».

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Если грамотные будут ребята, то они принесут большую пользу предприятию, а если принесут пользу предприятию, то пользу мурманчанам и в целом всей области».

Практика – неотъемлемая часть процесса обучения, но начинать готовить кадры нужно с теоретических основ, которые должен заложить университет. Поэтому для студентов профильных направлений была разработана новая программа с учётом требований логистов, управляющих транспортом в Мурманской области.

Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ: «Мы включили в образовательные программы совершенно новые треки, совершенно новые компетенции, которые требуются для развития Мурманской области в области транспорта. Теперь наши студенты будут выходить уже полностью готовыми с теми квалификационными требованиями, с теми компетенциями, которые предъявляет нам Минтранспорта Мурманской области».

Во время практики студенты-логисты старших курсов познакомятся со спецификой работы привозчиков и посетят органы исполнительной власти, которые занимаются организацией обслуживания в этой сфере. Такой подход поможет будущим специалистам быстрее влиться в профессию, а компании получат квалифицированные кадры.