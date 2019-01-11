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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.19 19:30

Новые выставки ждут северян

Мурманский областной художественный музей открывает новый сезон сразу несколькими уникальными выставками. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» приняла участие в церемонии открытия экспозиций.

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка работ из собственных фондов под названием «Дары музею». В экспозиции будут представлены живопись, графика и элементы декоративно-прикладного искусства, которые подарили заполярному музею авторы работ и коллекционеры. У каждого такого подарка своя судьба и не всегда она простая.

- Когда северянка принесла эту статуэтку, она сказала: «Ведь никому она не нужна, всё равно выкинут. Теперь какие-то другие запросы у наших детей, наверное, им это уже не надо, - рассказывает об истории одной вещи из экспозиции Наталья Клишина, главный хранитель Мурманского областного художественного музея. - Сегодня предметы, которые попадают в музей, мы предаём в государственный каталог. Теперь это изделие числится в Государственном музейном фонде РФ.

Работники музея уверены, что в простых на вид статуэтках скрыта история развития российского искусства. Дары поступают в музейный фонд не только от мурманчан и жителей области, но и с других уголков страны. Одна из самых ценных частей коллекции - изделия ручной работы, сделанные из кости.

- У нас здесь представлены  уникальные работы холмогорских косторезов, - рассказывает и показывает Наталья Клишина, главный хранитель Мурманского областного художественного музея. – Их нам передала семья Хабаровых, которая перебралась жить из села Холмогоры на Кольский полуостров. Они представили нам резную кость в технике ажурной и объёмной резьбы.

Не менее удивительная выставка открылась и в Доме ремёсел Мурманска. Данную экспозицию создали любители изобразительного и декоративно-прикладного искусства со всего региона. Фигурки рыб, самодельные куклы, картины из лепестков цветов и листьев и даже огромные лоскутные одеяла. Посетить выставку можно до 3 февраля.

 

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